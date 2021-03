Mercedes presenta la Night Edition per Classe A, CLA e CLA Shooting Brake

Con la NIGHT EDITION entrano a far parte della dotazione di Classe A, CLA e CLA Shooting Brake gli equipaggiamenti più ricercati dai Clienti, con un doppio vantaggio di cui si beneficia sia in fase di acquisto, che nella valutazione dell’usato, dove la NIGHT EDITION non perde nulla sul valore delle dotazioni, in quanto quotate all’interno di una specifica versione.

Classe A NIGHT EDITION è disponibile per le versioni SPORT e PREMIUM, su tutte le motorizzazioni ad eccezione della 250 e EQ POWER. Questa nuova serie speciale porta a bordo il pacchetto NIGHT, i cerchi in lega da 18”, il doppio schermo centrale maggiorato da 10,25”, lo smartphone integration ed equipaggiamenti specifici per il comfort come Mirror Pack, Pacchetto parcheggio e supporto lombare.

Un’importante dotazione di serie per un vantaggio cliente pari all’8% sul prezzo della vettura, in termini assoluti per una A 180 d Automatic versione SPORT è superiore ai 2.600 euro, mentre per una A 180 d Automatic PREMIUM il vantaggio sfiora i 3.000 euro.

Oltre agli equipaggiamenti disponibili sulla versione SPORT, la NIGHT EDITION realizzata per la versione PREMIUM presenta in esclusiva numerosi elementi estetici che ne sottolineano ulteriormente la sportività, tra questi:

− la mascherina del radiatore Matrix con pin neri e lamella in nero lucido e inserto cromato;

− il sottoporta in tinta con la carrozzeria, con modanatura decorativa in nero lucido;

− i terminali di scarico in nero lucido;

− la targhetta sul parafango anteriore;

− le cuciture a contrasto grigio chiaro in tutti gli interni, inclusa la plancia portastrumenti e le linee di cintura e

nei rivestimenti dei sedili in ARTICO/DINAMICA neri;

− i tappetini neri con bordino e scritta «EDITION» in grigio chiaro

− Inserti in alluminio chiaro con rifinitura stampata.

La NIGHT EDITION dedicata a CLA e CLA Shooting Brake è disponibile esclusivamente sulla versione PREMIUM e offre gli stessi equipaggiamenti disponibili su Classe A PREMIUM NIGHT EDITION con in più il tetto panorama, la carica wireless per smartphone ed il logo illuminato. Il vantaggio cliente è superiore ai 3.700 euro rispetto al prezzo di una CLA Coupé 200 d Automatic PREMIUM.