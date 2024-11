Mercedes-Simplex 28/32 CV del 1904 alla London to Brighton: un classico inarrestabile da 120 Anni

La London to Brighton Veteran Car Run (LBVCR) è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca. Si tratta dell’evento automobilistico più longevo al mondo, risalente al 1896, concesso esclusivamente ai veicoli prodotti fino al 1904.

Quest'anno, il prestigioso evento è stato reso ancora più speciale dalla presenza della leggendaria Mercedes-Simplex 28/32 CV del 1904, portata su strada da Mercedes-Benz Classic.

Il giorno prima dell’evento, gli appassionati hanno potuto ammirare i veicoli al St James's Motoring Spectacle a Londra, nell’iconico Pall Mall. Qui, Mercedes-Benz Classic ha presentato la Mercedes-Simplex del 1904, un simbolo della transizione dall'estetica della carrozza all'auto moderna, un veicolo rivoluzionario che ha segnato l’inizio di una nuova era nell'ingegneria automobilistica. Esposti anche la storica monoposto Mercedes-Benz W 196 R del 1955 e la nuova Mercedes-AMG GT del 2024, a sottolineare la continuità tra passato e presente.

Il 3 novembre 2024, la Mercedes-Simplex 28/32 CV ha percorso con successo i 96 km tra Hyde Park e Brighton in circa cinque ore, dimostrando ancora una volta la sua robustezza e la qualità ingegneristica che l'hanno resa iconica. Al volante Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH, accompagnato dai media. Il veicolo è stato preparato e supervisionato dai tecnici del Mercedes-Benz Classic Center, centro di riferimento per la cura dei modelli storici dell’azienda.

La tradizione e il valore storico della London to Brighton

La London to Brighton Veteran Car Run è una celebrazione della storia automobilistica. Con oltre 300 veicoli, tra auto e moto a vapore, elettriche, a benzina e persino bici storiche, questa corsa rappresenta un viaggio nel tempo. Il percorso si apre con un rituale simbolico: una bandiera rossa viene spezzata a metà per ricordare l’abolizione del “Red Flag Act” del 1865, che imponeva la presenza di un uomo con bandiera rossa davanti ai veicoli.

L’evento è nato come “Emancipation Run” nel 1896, per celebrare l’aumento del limite di velocità a 19,2 km/h. Tra i partecipanti storici spicca anche l’inventore Gottlieb Daimler, pioniere del settore. Grazie alla Mercedes-Simplex, la Daimler-Motoren-Gesellschaft ha definito nuovi standard tecnici, dimostrando come una visione ingegneristica possa rimanere attuale per oltre un secolo.

Un capolavoro di ingegneria

La Mercedes-Simplex 28/32 CV rappresenta l’ultima fase della transizione dal design di tipo carrozza a quello delle automobili moderne. Dotata di caratteristiche avanzate per l'epoca, come la stabilità migliorata e il motore robusto, è considerata uno dei primi modelli moderni. La sua progettazione ha posto le basi per il futuro delle automobili, e il modello del 1904, presente alla corsa, continua a rappresentare l’ingegno e l'affidabilità di Mercedes-Benz.

La preparazione al Classic Center di Mercedes-Benz

Prima dell’evento, il team di esperti del Mercedes-Benz Classic Center ha revisionato la Mercedes-Simplex per garantire che fosse pronta ad affrontare la lunga corsa. Con sedi a Fellbach (Germania) e Long Beach (USA), il Classic Center è il punto di riferimento per il restauro e la conservazione dei modelli storici Mercedes-Benz. Questa attenzione e competenza permettono a veicoli come la Mercedes-Simplex di mantenere la loro affidabilità e performance originali, anche dopo 120 anni.