Milano Design City, Citroen presenta la Ami -100% ëlectric

Citroën con Ami 100% elettrica vuole rendere la mobilità urbana accessibile a tutti, avviando un percorso cliente moderno e innovativo, dal contatto iniziale fino alle nuove modalità di consumo. Già lanciata in Francia, dove ha registrato già oltre 1000 ordini dal lancio, Ami è pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano a partire da sabato 3 ottobre presso la Milano Design City, all’interno del percorso espositivo TIME TO BE MY AMI.

Ami ha già conquistato con audacia le strade della capitale francese con l’operazione «Ami ❤️ Paris» dove Citroën ha voluto sottolineare la personalità forte e colorata di Ami grazie alla personalizzazione di 20 artisti che si sono ispirati ai colori di Parigi e dei suoi quartieri.

Ami 100% - ëlectric è un oggetto anticonformista con uno stile esclusivo: il design originale, la perfetta simmetria e il suo aspetto espressivo le conferiscono un carattere audace e moderno. Soluzione innovativa di mobilità, Ami affronta la città con uno stile unico e sarà protagonista di TIME TO E MY AMI, nella cornice della Milano Design City.

In questo contesto, Citroën Italia lancia l’operazione «Ami ❤️ Milan»: 4 studenti diplomati presso il prestigioso Istituto Europeo di Design (IED) sono stati coinvolti per creare una personalizzazione grafica di Ami - 100% ëlectric, dedicata e ispirata alla città di Milano.

Gli 8 progetti, due per ciascuno studente, saranno presentati al pubblico sui canali social della Marca a partire da oggi, dove gli utenti potranno esprimere la loro preferenza sulla personalizzazione che più interpreta e incarna lo spirito di Milano.

Il giorno 5 ottobre, la Marca presenterà il progetto più apprezzato e la Ami 100% - ëlectricpersonalizzata sarà esposta all’interno del contesto espositivo TIME TO BE MY AMI in Via Tortona 31.