Milano Monza Open-Air Motor Show slitta a fine ottobre

Rimandata a causa del Coronavirus, la prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show, trova posto nel capoluogo lombardo dal 29 ottobre all’1 novembre 2020. Come previsto, sarà un salone a cielo aperto, gratuito e diffuso su oltre 40 tra piazze e vie di Milano di cui piazza Duomo sarà la vetrina principale, in cui saranno esposte le anteprime nazionali e le auto più rappresentative delle case automobilistiche. Modelli che il pubblico potrà provare su strada, previa prenotazione su portale dedicato, nell’altra area comune della manifestazione che sarà al Castello Sforzesco: i test drive delle auto elettriche e ibride plug-in saranno in piazza Castello, quelli delle vetture full hybrid, mild hybrid e delle altre motorizzazioni si troveranno in piazza Sempione. “La situazione attuale ci ha condotti a un’evoluzione del format della nostra manifestazione che, diventando diffusa su un territorio ampio come quello di Milano, scongiura i rischi di assembramento e regala alla città e a tutto il sistema automotive la possibilità di ripartire, con tutte le accortezze del caso. Le case automobilistiche, e anche quelle motociclistiche, avranno così la possibilità di mostrare al pubblico delle vere e proprie anteprime assolute e questo sarà possibile grazie al supporto del Comune di Milano, che ha sposato il progetto. L’Autodromo di Monza sarà per il tempio della passione, dove si daranno appuntamento i brand con l’anima racing, i collezionisti e i club, i quali si divertiranno girando sul circuito di Formula 1 e l’Anello Alta velocità” ha spiegato Andrea Levy, presidente Milano Monza Open-Air Motor Show. Le pedane avranno infatti tutte un QR code con le informazioni sul modello fornite dai brand, in modo da evitare code per richieste informative, e saranno previsti percorsi con tenditori per separare ingressi e uscite dalle installazioni. Nel Cortile del Castello Sforzesco il pubblico troverà prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri che hanno disegnato la storia dell’automobilismo mondiale. Non mancherà la piazza dedicata al classico e al motorsport, con collezionisti e club che esporranno le auto più significative dell’automotive. In Autodromo si svolgeranno anche le attività di track day delle case automobilistiche, dei club, oltre alle parate degli appassionati che sceglieranno Milano Monza Motor Show e il Tempio della velocità per far correre la propria passione.