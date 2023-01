Mister-Auto amplia la sua offerta Pro in Europa

Forte del successo ottenuto con la sua offerta Pro in Francia, Svizzera e Spagna,

la piattaforma online di vendita di ricambi auto Mister-Auto annuncia il lancio del servizio riservato ai professionisti delle riparazioni in 5 nuovi Paesi tra cui l'Italia, dove conta già numerosi clienti professionali.

Buone notizie, in questo inizio d’anno, per i professionisti delle riparazioni italiani: da ora possono infatti registrarsi su Mister-Auto come clienti professionali e avere accesso a vantaggi esclusivi, a prezzi d’acquisto ancora più competitivi.

Procedura di registrazione semplice

Da oggi, tutti i professionisti della manutenzione e riparazione dei veicoli, le officine indipendenti e autorizzate, gli allestitori, le società di noleggio e i gestori di flotte potranno creare un account Pro o trasformare il precedente account Mister-Auto in un account Pro per usufruire di ulteriori ed esclusivi vantaggi.

La procedura è particolarmente semplice: sarà sufficiente inserire alcune informazioni, tra cui la partita IVA intracomunitaria e la ragione sociale, selezionare il tipo di attività e quindi caricare un documento che attesti l’iscrizione al registro delle imprese (Estratto K-Bis o dichiarazione INSEE).

Per usufruire di molti vantaggi

Una volta creato l’account Pro i professionisti, esattamente come i colleghi francesi, svizzeri o spagnoli, potranno usufruire di numerose condizioni vantaggiose ad essi riservate:

Un’offerta di benvenuto: -15% a partire da 150€

Consegna in 24 ore tramite DHL a partire da 149€ di acquisti,

Resi gratuiti fino a 100 giorni dopo l'acquisto,

Un servizio clienti dedicato ai professionisti,

Sconti regolari,

Operazioni commerciali,

Evasione prioritaria degli ordini.

Si precisa che i clienti professionali pagano gli acquisti effettuati sul sito senza imposte, pertanto assolvono l’IVA secondo le norme in vigore nel loro Paese.

Preservare i margini restando competitivi

Attraverso questo ampliamento dell’offerta, Mister-Auto consente ora ai professionisti di otto Paesi non solo di preservare i propri margini, ma anche di proporre ai clienti una gamma di prodotti competitivi in un contesto generale di inflazione e di pressione sul potere d'acquisto.

Anche nei nuovi Paesi è disponibile il pagamento differito a 30 giorni, per consentire ai tecnici riparatori di preservare il proprio flusso di cassa.

“Forti del successo della nostra offerta PRO in Francia, in particolare dopo il rafforzamento operato quest’estate, l’espansione in Italia ha costituito un passaggio del tutto naturale” spiega Loïc Brasset, Amministratore Delegato di Mister-Auto. “I primi riscontri sono molto positivi: constatiamo un reale interesse dei professionisti per la nostra offerta dedicata, che rappresenta una perfetta integrazione di quella dei loro distributori locali. Con Mister-Auto, hanno accesso a una ricca offerta di 1,5 milioni di articoli disponibili a prezzi competitivi, nonché a un servizio di consegna efficiente entro il giorno successivo.”