Mobilize, per la prima volta ad Eicma 2023

Mobilize sarà protagonista all’80esima edizione di Eicma, la più grande mostra internazionale annuale di motocicli, accessori e mobilità.

Tra le novità presentate allo stand Mobilize, la concept-car Mobilize Duo. Con un design innovativo e personalizzabile e un ingombro ideale per le città, Mobilize Duo è il veicolo ideale per l’utilizzo in ambiente urbano. Il micro-veicolo esprime perfettamente i valori del brand Mobilize: sovvertire i codici dell’auto tradizionale e favorire nuove forme di mobilità più attrattive e piacevoli, più responsabili e inclusive, per gli utenti di tutte le età.

Mobilize Duo propone un nuovo rapporto con la mobilità urbana in un contesto in cui la limitazione del traffico nei centri urbani è sempre più diffusa. 100% elettrico, potrà accedere alle zone a basse emissioni che si stanno sviluppando nella maggior parte delle metropoli. Mobilize Duo ha un’autonomia di 140 km (con riserva di omologazione WMTC) ed è alimentato da un motore elettrico a trazione posteriore.

Grazie alle sue dimensioni, Mobilize Duo è particolarmente maneggevole in città, agile e facile da parcheggiare (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza). È infatti possibile parcheggiare perpendicolarmente tre Duo in un solo posto auto standard, con un ingombro minimo. Inoltre, i suoi paraurti avvolgenti garantiscono una buona protezione contro i piccoli urti quotidiani.

Lo stile di Duo è al tempo stesso razionale ed emotivo. Un design innovativo e progettato in modo ecocompatibile, che si pone l’obiettivo di avere oltre il 50% di materiali riciclati in fase di produzione e il 95% di riciclabilità del veicolo a fine vita.

Duo è dotato di un sistema di illuminazione a LED, con due fari anteriori e una barra luminosa al posteriore. La carrozzeria color antracite e arancione richiama i colori della Marca e strizza l’occhio alla cultura pop. Il quadricicloc, inoltre, è dotato di due grandi porte laterali in vetro che si aprono a gabbiano (verticalmente), permettendo agli utenti di uscire sempre dal lato giusto della strada oppure facilmente tra due veicoli parcheggiati. Questa architettura è più sicura anche per i pedoni e i ciclisti, in quanto, l’apertura delle porte non rischia di invadere la strada o il marciapiede.

Nella parte anteriore, un piccolo cofano permette di avere accesso al cavo di ricarica fissato al veicolo in modo permanente. Si tratta di un cavo di Tipo standard o Tipo 2: la presa di Tipo 2 è adatta alla maggior parte delle colonnine pubbliche che si trovano per strada e nei parcheggi pubblici, mentre la presa di Tipo standard è destinata principalmente all’uso domestico.

Bento, versione cargo di Duo, si ispira a Duo nel look ed è pensato per i professionisti che necessitano di un veicolo compatto completamente elettrico per i servizi dell'ultimo chilometro.