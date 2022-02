Mobilize: presenta soluzioni per nuova Renault Mégane E-TECH Electric

Con un’autonomia fino a 470 Km (WLTP) Nuova Mégane E-TECH Electric è un invito al viaggio. E con Mobilize Charge Pass, basta un’unica card per ricaricarsi in 25 Paesi.

Funzionalità disponibile sull’app My Renault, Mobilize Charge Pass consente di pagare la ricarica con lo smartphone, senza dover sottoscrivere più abbonamenti, rifornendosi nella più ampia rete di ricarica pubblica in Europa (oltre 260.000 punti).

Questo servizio facilita i viaggi dei veicoli elettrici rendendo agevole la localizzazione delle colonnine ed il pagamento della ricarica, anche sulle infrastrutture fast e ultra-fast.

A tutti i titolari di carta Mobilize Charge Pass, a partire da questa estate, saranno proposti abbonamenti a tariffe agevolate sulla rete IONITY.

Mobilize Charge Pass sarà disponibile in Italia dalla primavera 2022. Al lancio, sarà offerto al cliente di Nuova Megane E-Tech Electric in Italia un gift code utilizzabile in tutta la rete coperta dal pass con un importo prepagato per compiere i primi 2.500 km in libertà.**

Mobilize Power Solutions semplifica la ricarica delle flotte elettriche

Mobilize Power Solutions affianca le aziende nel processo di transizione verso la mobilità elettrica, semplificando la ricarica delle flotte elettriche con un servizio di consulenza a 360° per progettare e implementare l’infrastruttura di ricarica su misura.

Dalla consulenza alla progettazione, installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica nonché monitoraggio delle ricariche del parco auto, Mobilize Power Solutions è coinvolta in tutte le fasi, fornendo alle aziende soluzioni di ricarica chiavi in mano, adatte alle specifiche esigenze delle loro flotte e delle loro sedi (uso e tasso di utilizzo dei veicoli, obiettivi finanziari, strategia ambientale, ecc.), ed integrando strategie di ottimizzazione energetica.

Grazie alla profonda comprensione delle esigenze delle aziende, derivante dal know-how Renault nella mobilità elettrica, Mobilize Power Solutions si pone come interlocutore unico in tutte le fasi (consulenza e progettazione, installazione, servizi post-vendita) e agisce come un vero partner con un duplice obiettivo: ottimizzare il costo totale (TCO) delle flotte dei propri clienti e supportare lo sviluppo della loro attività.