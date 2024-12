Monza e ACI premiati ai FIA Awards 2024 con la Founding Members’ Club Heritage Cup

L’Autodromo Nazionale Monza e l’Automobile Club d’Italia sono stati protagonisti ai FIA Awards 2024, tenutisi a Kigali, in Ruanda.

Il celebre circuito brianzolo, noto come il "Tempio della Velocità", e l’ACI hanno ricevuto la prestigiosa Founding Members’ Club Heritage Cup, un premio che celebra l’eccellenza nella promozione e salvaguardia dell’automobilismo storico.

Il riconoscimento è stato consegnato a Giuseppe Redaelli, Presidente dell’Autodromo Nazionale Monza, quale tributo all’impegno dimostrato nel mantenere viva la memoria di oltre un secolo di storia motoristica. Gli interventi di ammodernamento realizzati recentemente sul tracciato hanno permesso di coniugare sicurezza e rispetto della storicità del circuito, un equilibrio che è stato ampiamente apprezzato a livello internazionale.

“Sono orgoglioso di questo premio perché la Founding Members’ Club Heritage Cup viene assegnata ogni anno dal Club che raccoglie i fondatori della FIA, tra i quali ACI", ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia. "Si tratta di un premio importante, conferito a chi sa valorizzare il patrimonio del motorsport e dell’automotive. Siamo gli unici, a livello mondiale, ad aver collezionato quattro di questi riconoscimenti, un segno del valore delle nostre eccellenze territoriali".

Un patrimonio italiano riconosciuto a livello globale

Il premio assegnato a Monza si aggiunge a una serie di successi già ottenuti dall’Italia nei FIA Awards, come quelli conferiti in passato a: Mille Miglia, simbolo indiscusso del motorsport storico; MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, eccellenza culturale italiana;Targa Florio, uno degli eventi automobilistici più iconici del mondo.

Quest’anno, il riconoscimento della FIA arriva anche in un momento storico per Monza: il rinnovo dell’accordo con Formula 1 garantirà il Gran Premio d’Italia fino al 2031, consolidando il ruolo centrale del circuito brianzolo nel calendario internazionale del motorsport.

L’assegnazione della Founding Members’ Club Heritage Cup testimonia l’impegno di ACI e dell’Autodromo Nazionale Monza nel promuovere la tradizione e l’eccellenza italiana, non solo in ambito sportivo, ma anche come custodi di un patrimonio che continua a ispirare le nuove generazioni di appassionati.