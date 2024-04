ADAC Opel Electric Rally Cup, "powered by GSe" verso la quarta stagione

Il mondo dei rally si sta rapidamente evolvendo, e l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" ne è un chiaro esempio.

Con l'inizio della sua quarta stagione, questa competizione si distingue come l'unica coppa monomarca di rally elettrico al mondo. Quest'anno, l'evento di apertura, l'ADAC Actronics Rally Sulingen, vedrà la partecipazione di quindici Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV), confermando l'appeal internazionale e la crescente popolarità di questo sport ecologico.

La diversità dei partecipanti è uno degli aspetti più notevoli di questa stagione, con piloti e navigatori provenienti da otto nazioni diverse, inclusi dieci nuovi team. Interessante notare la presenza di squadre composte interamente da donne e squadre miste, che aggiungono un valore significativo alla competizione, promuovendo un ambiente più inclusivo e variegato. Tra i nomi da tenere d'occhio ci sono Emma Chalvin ed Emy Ailloud-Perraud della Francia, così come Lyssia Baudet e Pauline Denis del Belgio, che dimostrano l'impegno nell'incoraggiare i giovani talenti attraverso il motorsport.

Il campo di gara di quest'anno è un mix di esperienza e novità. Piloti del calibro di Timo Scheider, ex campione DTM e veterano delle corse, parteciperanno nuovamente, portando una profonda conoscenza e carisma all'evento. Allo stesso tempo, giovani promesse come il 19enne Fabian Kamermans dei Paesi Bassi e l'ungherese Bendegúz Hangodi, al suo debutto, sono pronti a lasciare il segno nella loro prima stagione.

L'ADAC Opel Electric Rally Cup non è solo una vetrina per le tecnologie emergenti e le strategie di sostenibilità nel motorsport, ma serve anche come trampolino di lancio per i talenti emergenti. Ex vincitori come Calle Carlberg e Timo Schulz hanno già iniziato a competere nel Campionato Europeo Junior, dimostrando l'efficacia della piattaforma nel promuovere carriere nel motorsport a livelli più elevati.

Con il sostegno di forti partner come Opel e ADAC, l'ADAC Opel Electric Rally Cup continua a crescere in popolarità e rilevanza, attirando l'interesse di appassionati e partecipanti da tutta Europa. La quarta stagione promette non solo di offrire gare appassionanti e competitive, ma anche di promuovere un'impronta ecologica nel mondo del rally, dimostrando che lo sport può essere tanto emozionante quanto sostenibile.