ADAC Opel Electric Rally Cup: sfide notturne all'ELE Rally in Olanda

Dopo un entusiasmante inizio di stagione al Rallye Sulingen, i team dell'ADAC Opel Electric Rally Cup si preparano per il secondo round in Olanda.

L'ELE Rally, che nel 2022 ha ospitato il primo campionato rally monomarca elettrica al mondo, vedrà i partecipanti affrontare impegnative prove speciali su asfalto intorno a Eindhoven.

La gara inizierà venerdì 24 maggio alle 18:50 con quattro prove speciali e un servizio finale prima di entrare nel parco chiuso alle 23:02. L'azione riprenderà sabato 25 maggio dalle 12:45 con otto ulteriori prove speciali, con il traguardo previsto non prima delle 23:10.

"Guidare al buio è sempre una sfida speciale. Le istruzioni del copilota devono essere perfette per essere davvero veloci", ha dichiarato Jörg Schrott, capo di Opel Motorsport.

Christian Lemke, vincitore a Sulingen, si trova ora in testa alla classifica con solo due punti di vantaggio sull'austriaco Luca Pröglhöf. Anche Bendegúz Hangodi è a pochi punti di distanza e punta al massimo. Tra le partecipanti, Lyssia Baudet, Alizée Pottier ed Emma Chalvin sono determinate a sfidare i loro colleghi maschi.

Il giovane Fabian Kamermans, valutato dall'organizzazione olandese KNAF, debutta in questo evento con la co-pilota Ashley de Boer. Due equipaggi locali, Leo Kurstjens e Jan Gerssen, e il giornalista Dries van den Elzen con il copilota Marcel van Elven, arricchiranno l'evento con la loro partecipazione. Timo van der Marel guiderà come "tassista" per i media e ospiti VIP.