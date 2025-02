Alpine Endurance Team pronto per il 2025: nuova stagione, nuovi obiettivi

Dopo una stagione di consolidamento nel 2024, Alpine Endurance Team si prepara al Campionato Mondiale FIA di Endurance 2025 con obiettivi ambiziosi.

Il costruttore francese sarà nuovamente tra i protagonisti nella classe regina delle Hypercar, schierando due Alpine A424 e puntando a competere con i migliori team del motorsport mondiale.

Con otto gare su quattro continenti, il 2025 si preannuncia una stagione cruciale per Alpine, che vuole trasformare il potenziale mostrato nel primo anno in risultati concreti. La 24 Ore di Le Mans, gara di casa per il team francese, sarà il punto focale della stagione, con l’obiettivo di scalare posizioni tra gli otto costruttori in griglia.

Confermati piloti e strategia: Alpine punta sulla continuità

Il team ha deciso di dare stabilità al progetto mantenendo gran parte della formazione del 2024. Le due A424 saranno affidate a equipaggi giovani ma esperti, pronti a sfruttare al massimo il know-how maturato nell’ultima stagione.

L’A424 #35 sarà guidata da Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, un trio che ha già dimostrato ottime potenzialità. Sulla #36, invece, ci saranno Mick Schumacher, Jules Gounon (promosso titolare dopo un anno da pilota di riserva) e Frédéric Makowiecki, nuova aggiunta al team con una grande esperienza nel mondiale Endurance. Matthieu Vaxiviere continuerà come pilota di riserva e lavorerà allo sviluppo della vettura.

La continuità della squadra è stata una scelta ponderata, come conferma Philippe Sinault, Team Principal di Alpine Endurance Team: “Abbiamo ritenuto fondamentale mantenere le solide basi gettate nel 2024. Charles, Ferdinand, Mick e Paul-Loup hanno dimostrato impegno e spirito di squadra. Con l’aggiunta di Frédéric Makowiecki e la promozione di Jules Gounon, abbiamo un mix di esperienza e freschezza che ci permetterà di crescere ulteriormente.”

Anche il Direttore Sportivo Nicolas Lapierre, ex pilota Alpine, ha sottolineato l’importanza di questa scelta:

“L’Endurance è una disciplina che richiede stabilità. Confermare cinque piloti su sei ci permette di continuare a sviluppare la nostra vettura con una linea di lavoro chiara. L’inserimento di Makowiecki ci darà un contributo tecnico fondamentale.”

Il Direttore di Alpine Motorsports, Bruno Famin, ha tracciato un bilancio della prima stagione e fissato gli obiettivi per il 2025: “Il 2024 è stato un anno di apprendimento. Alla fine della stagione eravamo in grado di lottare per il podio, un segnale positivo. Sappiamo però di dover continuare a lavorare su ogni dettaglio, specialmente sulla gestione degli pneumatici Michelin e sulla costanza del ritmo gara. Il 2025 sarà ancora più competitivo e vogliamo fare un passo avanti.”

Una delle sfide principali sarà il miglioramento delle prestazioni in qualifica e nella gestione gara, aspetti su cui il team ha lavorato intensamente durante la pausa invernale.

Le Mans 2025: l’obiettivo principale di Alpine

Tra le otto gare del FIA WEC 2025, la 24 Ore di Le Mans resta il banco di prova più importante per Alpine. Dopo il successo del 1978 e le vittorie in LMP2 negli anni recenti, il team punta a lottare per il podio assoluto nella top class delle Hypercar.

L’esperienza del team, guidato da Philippe Sinault e Nicolas Lapierre, sarà fondamentale per affrontare la sfida.

“La 24 Ore di Le Mans è LA gara per noi,” ha dichiarato Sinault. “Correremo in casa e vogliamo essere protagonisti. L’anno scorso abbiamo raccolto dati preziosi, ora vogliamo trasformarli in un risultato concreto.”

Anche i piloti sono pronti a raccogliere la sfida. Mick Schumacher, che affronta il suo secondo anno nel FIA WEC con Alpine, ha dichiarato:

“Nel 2024 ho imparato molto sul mondo dell’Endurance, che è completamente diverso dalla Formula 1. Quest’anno voglio sfruttare al meglio l’esperienza accumulata per portare Alpine sempre più in alto.”

Alpine nel motorsport: una tradizione che continua

Il coinvolgimento di Alpine nel motorsport non si ferma all’Endurance. Il marchio francese è attivo anche in Formula 1, rally, GT ed e-sport, seguendo la strategia del piano Renaulution, che mira a posizionare Alpine come il marchio sportivo di punta del Gruppo Renault.

La sfida dell’Endurance 2025 sarà quindi un altro tassello nella lunga tradizione di Alpine nelle corse, che dura dal 1955 e che ha visto il marchio trionfare in diverse categorie, dal rally alle gare di durata.

Con una stagione intensa all’orizzonte, il team è pronto a dimostrare il proprio valore contro i migliori costruttori al mondo. Le prestazioni della A424 e il talento dei piloti saranno la chiave per portare Alpine ai vertici dell’Endurance internazionale.