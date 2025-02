BWT Alpine Formula One Team presenta la A525: nuova livrea e grandi aspettative per il 2025

BWT Alpine Formula One Team ha alzato il sipario sulla A525, la monoposto con cui affronterà il Campionato FIA di Formula 1 2025.

L’evento di presentazione si è svolto in grande stile a Londra, durante l’F175 Live, la spettacolare celebrazione dei 75 anni della Formula 1 all'O2 Arena, davanti a 15.000 spettatori. La squadra ha mostrato la nuova livrea, che mescola il blu Alpine con il rosa di BWT, e ha svelato nuovi sponsor di prestigio, tra cui Eni e MSC.

Un evento esclusivo tra musica e innovazione

Alla cerimonia di lancio erano presenti il Team Principal Oliver Oakes e i piloti ufficiali Pierre Gasly e Jack Doohan, accompagnati dal CEO del Gruppo Renault Luca de Meo e dal Consigliere Esecutivo Flavio Briatore. L’evento ha visto anche la performance live di Brian Tyler, celebre compositore della sigla ufficiale della Formula 1, che ha eseguito in anteprima il brano Supernova sotto il nome artistico Are We Dreaming.

Nel pomeriggio, il team ha organizzato un’esclusiva presentazione privata a Shoreditch, con ospiti selezionati tra media e partner. Qui, David Sanchez, Direttore Tecnico Esecutivo, ha illustrato le novità tecniche della A525, spiegando le aree di miglioramento rispetto alla A524.

A525: evoluzione e obiettivi per il 2025

Dopo aver concluso il Campionato Costruttori 2024 al sesto posto con due podi conquistati, Alpine punta a migliorarsi ulteriormente nel 2025. La A525 rappresenta un'evoluzione della A524, con affinamenti aerodinamici e miglioramenti nelle aree critiche individuate nel corso della scorsa stagione.

“La A525 è il frutto di un duro lavoro invernale,” ha dichiarato David Sanchez. “Abbiamo affinato dettagli chiave e corretto alcuni punti deboli per ottenere prestazioni migliori. Il nostro obiettivo è massimizzare il potenziale della vettura attuale prima di concentrarci sulle grandi modifiche regolamentari del 2026.”

La monoposto debutterà in pista il 24 febbraio in Bahrain per uno shakedown di 200 km, prima dei test ufficiali pre-stagionali.

Gasly e Doohan pronti alla sfida

I due piloti ufficiali si preparano ad affrontare una stagione intensa e ricca di aspettative. Pierre Gasly, alla sua ottava stagione in Formula 1, ha dichiarato: “Sono entusiasta come il primo giorno. Abbiamo lavorato duramente durante l'inverno e non vedo l'ora di provare la A525 in Bahrain.”

Grande emozione anche per Jack Doohan, che debutta come pilota titolare dopo l’esperienza da riserva nel 2024: “Lo scorso anno ho avuto l'opportunità di correre ad Abu Dhabi, ma ora il vero lavoro inizia. Non vedo l’ora di scendere in pista e prepararmi per il mio Gran Premio di casa in Australia.”

Obiettivi chiari per il futuro

Oltre al focus sulla stagione 2025, il team sta già lavorando in ottica 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici. Oliver Oakes, Team Principal, ha sottolineato l’importanza della continuità e dello sviluppo: “Vogliamo consolidare la nostra crescita, migliorando costantemente il pacchetto tecnico e strategico. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci ai top team, senza perdere di vista le sfide future.”

Con una monoposto evoluta, un team determinato e nuovi partner prestigiosi, BWT Alpine si prepara ad affrontare una stagione 2025 ricca di emozioni. L’appuntamento è per i test in Bahrain, dove la A525 inizierà a scrivere la sua storia in pista.