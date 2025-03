BWT Alpine Formula One Team sostiene STEM On Track: scienza e matematica in pista per gli studenti

BWT Alpine Formula One Team ha annunciato ufficialmente l’inizio di una nuova importante collaborazione educativa diventando Partner Nazionale di STEM On Track,

un progetto innovativo che ha lo scopo di avvicinare gli studenti delle scuole britanniche alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso il mondo emozionante del motorsport.

A partire da quest’anno, il team Alpine di Formula 1 supporterà in modo diretto il programma STEM On Track, ideato da Espire Education. Quest'iniziativa didattica, che prenderà il via in coincidenza con la British Science Week a settembre, mira a rivoluzionare il metodo di insegnamento tradizionale, trasformando le lezioni di matematica e scienze in attività pratiche che coinvolgono direttamente i ragazzi nella progettazione, costruzione e guida di kart da competizione.

Il coinvolgimento di Alpine Formula One Team, che compete al massimo livello del motorsport internazionale, porterà ulteriore prestigio e visibilità al programma, con l’obiettivo dichiarato di espandere rapidamente il numero di studenti partecipanti. Ad oggi, sono già 600 i ragazzi provenienti da 45 istituti scolastici coinvolti, con la prospettiva di un aumento significativo nel prossimo futuro grazie al sostegno del team di Formula 1.

STEM On Track non è semplicemente un programma didattico: rappresenta una reale opportunità di inclusione sociale, permettendo a studenti provenienti da scuole e realtà sociali molto diverse di sperimentare da vicino come le competenze acquisite in aula possano essere applicate nella vita reale, soprattutto in un ambito competitivo e stimolante come il motorsport.

Oliver Oakes, Team Principal di BWT Alpine Formula One Team, ha espresso grande soddisfazione per questa partnership strategica: «Siamo orgogliosi di sostenere STEM On Track come Partner Nazionale. Questa iniziativa rispecchia pienamente i valori del nostro team: la passione per l’innovazione, la determinazione nel migliorare costantemente e, soprattutto, il desiderio di valorizzare il talento giovanile. Crediamo che avvicinare i giovani al motorsport tramite esperienze pratiche rappresenti il modo migliore per ispirarli, stimolando una nuova generazione di ingegneri, tecnici e professionisti del settore automobilistico».

Al momento, il programma STEM On Track ha già riscosso grande successo e sta coinvolgendo oltre 600 studenti provenienti da ben 45 scuole britanniche. L'obiettivo della collaborazione con Alpine è incrementare ulteriormente questi numeri, portando in pista ancora più scuole e studenti nelle prossime edizioni.

Durante la British Science Week, focalizzata quest'anno sul tema "Cambiare e adattarsi", STEM On Track e Alpine hanno inoltre promosso un concorso creativo speciale. Gli studenti sono stati invitati a progettare una livrea per i kart da competizione, e il design vincitore verrà svelato ufficialmente nel corso della finale nazionale del programma, prevista per giugno. La scuola vincitrice riceverà un kit completo con cui gli studenti potranno assemblare, personalizzare e infine guidare il proprio kart durante le competizioni scolastiche, dando vita a un’esperienza unica e altamente educativa.

Oliver Oakes, Team Principal del BWT Alpine Formula One Team, ha sottolineato quanto sia fondamentale sostenere iniziative come STEM On Track: «Il motorsport può essere una porta d’accesso straordinaria per insegnare le materie scientifiche in modo nuovo e stimolante, risvegliando nei giovani la passione per l’apprendimento. È proprio questa filosofia che vogliamo promuovere: unire tecnologia avanzata, competizione e educazione, valorizzando al massimo il potenziale degli studenti».

Anche Adam Sirett, cofondatore di STEM On Track, ha accolto con entusiasmo la partnership con Alpine, sottolineando il forte impatto educativo e sociale del progetto: «La collaborazione con un team prestigioso come BWT Alpine Formula One Team ci consente di espandere ulteriormente il programma, raggiungendo un numero crescente di studenti, inclusi quelli provenienti da realtà più svantaggiate. Con il motorsport vogliamo dimostrare concretamente ai giovani che scienza, matematica e ingegneria possono essere coinvolgenti, pratiche e davvero divertenti».

L’iniziativa ha già riscosso un notevole successo tra le scuole partecipanti, con oltre 600 studenti attivamente coinvolti nel programma provenienti da tutto il Regno Unito. È significativo anche l’aspetto inclusivo della proposta, con il 25% dei partecipanti provenienti da contesti meno privilegiati, a dimostrazione del forte impatto sociale che un progetto così strutturato può generare.

Con STEM On Track, Alpine continua a consolidare la propria immagine non solo come protagonista assoluta del motorsport mondiale, ma anche come azienda fortemente impegnata in iniziative sociali ed educative che mirano a creare opportunità concrete per le nuove generazioni. Il team di Formula 1 diventa così protagonista non solo sui circuiti internazionali, ma anche nella formazione di futuri talenti, contribuendo direttamente alla diffusione di competenze essenziali per il futuro della società.

La partnership tra BWT Alpine Formula One Team e STEM On Track rappresenta dunque un esempio virtuoso di come sport, tecnologia ed educazione possano collaborare con successo per formare cittadini e professionisti consapevoli, preparati e pronti ad affrontare le sfide del futuro. Un progetto che, ancora una volta, conferma la Formula 1 come un potente strumento per promuovere cambiamenti sociali e culturali positivi.