Motorsport

Sabato, 24 ottobre 2020 - 22:26:00 CIR, Rally 2 Valli, Gara da dimenticare per Citroen, Ritiro sia per la C3 R5 di Crugnola, sia per la DS3 WRC di Miele, Andreucci primo tra le R2

Guarda la gallery Sembrava che il successo potesse arrivare facilmente visti gli scratch nelle PS 2,3,4 e 5 ed invece il 2 Valli di Andrea Crugnola e Pietro Ometto si è arrestato nella PS6 per un’uscita di strada. Un vero peccato per l’equipaggio Citroen che grazie al passo sostenuto era riuscito a superare Giandomenico Basso e a guadagnare la testa della corsa. A proposito del pilota della Volkswagen Polo GTi R5, lanciato verso il successo dopo il ritiro della C3 R5, ogni sforzo è stato vanificato da un incidente ad una speciale dalla fine. Ingannati dall’asfalto umido e dalla nebbia sono finiti ko anche Simone Miele e Roberto Mometti, fino a quel momento noni con la DS3 WRC. A vincere a sorpresa è stato il finlandese dunque Jari Huttunen su Hyundai i20 R5, davanti alla vettura gemella di Umberto Scandola e alla Skoda Fabia R5 EVO di Stefano Albertini, rallentato da qualche noia tecnica. Quarto Marco Signor su Volkswagen Polo R5, attardato per un dritto nel secondo stage, quindi a 1’50 Luca Bottarelli su Skoda Fabia R5 EVO. Sesto Antonio Rusce su Skoda Fabia R5 EVO, poi Alessandro Re su Skoda R5, staccato di 2’48 per un guasto alla trasmissione che lo ha costretto a gestire le fasi finali della corsa con due sole ruote motrici, e Andrea Carelli, su Fabia R5 EVO. Nono Corrado Fontana su Hyundai i20 WRC, nuovo campione di categoria, a precedere Ivan Ferrarotti su Skoda Fabia R5. Tra le R2 successo per la Peugeot 208 di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, sedicesimi assoluti. Classifica Rally 2 Valli 2020: 1. J. Huttunen - M. Lukka Hyundai I20 R5 1:06'35.0 2. U. Scandola - G. D'Amore Hyundai I20 R5 +52.7 3. S. Albertini - D. Fappani Skoda Fabia R5 Evo +1'07.6 4. M- Signor –F.Pezzoli Volkswagen Polo R5 +1'40.9 5. L. Bottarelli - W. Pasini Skoda Fabia R5 Evo +1'50.2 6. A. Rusce - S. Farnocchia Skoda Fabia R5 Evo +2'35.1 7. A. Re - M. Menchini Skoda Fabia R5 +2'48.0 8. A. Carella- E. Bracchi Skoda Fabia R5 Evo +2'51.8 9. C. Fontana - N. Arena Hyundai I20 WRC +3'05.5 10. I. Ferrarotti -F. Grimaldi Skoda Fabia R5 +4'24.6 RM Media