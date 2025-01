Dakar 2025: Nasser Al-Attiyah su Dacia conquista la tappa crono, cresce la sfida per la classe ultimate

Nasser Al-Attiyah ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei piloti più temuti nel panorama dei rally raid.

Con la sua Dacia Sandrider, il cinque volte campione ha chiuso la Tappa Crono al terzo posto generale, riducendo il distacco dal leader sudafricano Henk Lategan a 11 minuti e 14 secondi.

Nonostante una foratura e un problema al servosterzo negli ultimi chilometri, Al-Attiyah ha mantenuto la calma, portando a casa un risultato che rilancia le sue ambizioni per la vittoria finale. "È stata dura con tutta la polvere – ha raccontato il pilota qatariota – ma abbiamo gestito bene le difficoltà".

Problemi tecnici per Loeb, ma la rimonta continua



Anche il suo compagno di squadra, il francese Sébastien Loeb, ha recuperato terreno dopo un inizio complicato a causa del surriscaldamento del motore. Loeb si trova ora a meno di 20 minuti dal leader e punta a sfruttare le prossime tappe per risalire ulteriormente in classifica.

Debuttanti all'assalto: Price e Sunderland in evidenza



Mentre alcuni veterani hanno faticato, i debuttanti della classe Ultimate, Toby Price e Sam Sunderland, hanno sorpreso con una prestazione quasi impeccabile che li ha portati al quarto posto assoluto. L'australiano Price ha commentato con il suo stile diretto: "Abbiamo superato Nasser per un po', ma poi lui ci ha ripassato in piena velocità. Sammy ha fatto un lavoro straordinario".

Due ruote: Sanders allunga il vantaggio in moto



Tra le moto, il protagonista assoluto è stato l’australiano Daniel Sanders, che ha aumentato il suo vantaggio sull’americano Skyler Howes a oltre 12 minuti. "Quando sei in testa, non sai mai cosa ti aspetta – ha spiegato Sanders – tra dune morbide e polvere è una sfida continua, ma mi sento in forma e pronto per le prossime tappe".

Classe Challenger: Guerreiro in risalita, Cavigliasso sempre leader



Nella categoria Challenger, il giovane portoghese Gonçalo Guerreiro ha recuperato terreno dopo un momento critico nelle dune, piazzandosi al terzo posto generale, a soli sei minuti dal leader argentino Nicolas Cavigliasso. "Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma siamo riusciti a rimettere la macchina in sesto. Siamo ancora in gioco", ha detto Guerreiro.

Domani la terza tappa: sfida sulle dune da Bisha ad Al Henakiyah



La prossima prova vedrà il convoglio partire da Bisha e dirigersi verso Al Henakiyah, con una speciale cronometrata di 327 km su un percorso rielaborato. La polvere, le forature e le insidie del terreno continueranno a mettere alla prova i piloti, con la classifica che resta ancora aperta a sorprese.