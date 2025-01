Dakar 2025: tappa 7 tra confusione e trionfi. Lucas Moraes brilla nell'anello di Al Duwadimi

La settima tappa della Dakar 2025, un anello intorno al bivacco di Al Duwadimi, è stata segnata da un clamoroso errore nel roadbook che ha causato confusione tra i big della classe Ultimate.

L'errata annotazione ha portato diversi equipaggi di punta, tra cui il campione in carica Nasser Al-Attiyah e Guillaume De Mévius, a perdersi nel deserto, perdendo quasi un'ora nel tentativo vano di trovare un punto di passaggio inesistente.

Gli organizzatori della gara hanno poi deciso di cancellare un segmento di 20 km dalla tabella di marcia, riconoscendo l'errore. In mezzo a questa bagarre, il brasiliano Lucas Moraes ha saputo mantenere la concentrazione e ha conquistato la sua prima vittoria di tappa nella 47esima edizione della Dakar, una prestazione che lo proietta tra i protagonisti del rally raid più famoso al mondo.

La battaglia nella classe Ultimate

Nonostante le difficoltà, Henk Lategan è riuscito a mantenere la testa della classifica generale, ma la situazione si fa sempre più incandescente. Il veterano svedese Mattias Ekström, al volante del suo Ford Raptor T1+, si avvicina pericolosamente al podio generale, con un distacco di soli 10 minuti e 25 secondi dal terzo posto. Anche Al-Attiyah rimane in corsa, a 21 minuti e 57 secondi dal leader di categoria.

Ekström, visibilmente deluso dall'errore nel roadbook, ha commentato con ironia: “C'è stato un problema, siamo finiti per sembrare dei clown nel circo. Quella parte non è stata molto divertente, ma dopo abbiamo guidato al meglio. È stata una giornata piuttosto difficile”.

Ritiro per Price e De Villiers

La tappa ha portato con sé anche ritiri importanti. L'australiano Toby Price e il sudafricano Giniel de Villiers, campione della Dakar 2009, hanno entrambi dovuto abbandonare la gara. Price ha spiegato che un problema tecnico ha compromesso la visibilità, causando un incidente in cui il copilota Sam Sunderland ha subito una commozione cerebrale.

“Abbiamo avuto un problema con l'auto che ci ha spinto indietro nella polvere. Sammy ha preso un altro colpo alla testa e ha perso la vista. È un peccato finire in questo modo. Possiamo riparare le auto, ma non gli esseri umani, e Sam è come una famiglia per me”, ha dichiarato Price, visibilmente commosso.

Sanders inarrestabile su due ruote

Tra le moto, Daniel Sanders continua a dominare. Il pilota australiano del team Red Bull KTM Factory Racing ha conquistato la sua quinta vittoria di tappa, allungando il suo vantaggio in cima alla classifica generale a 15 minuti e 33 secondi. La sua prestazione impeccabile conferma la sua determinazione a vincere questa edizione della Dakar.

“La mia velocità era buona, la mia testa era buona e la mia concentrazione era buona. Siamo qui per vincere e stiamo facendo tutto il possibile per farlo”, ha dichiarato Sanders al termine della tappa.

Leaverton e Guerreiro protagonisti nella classe Challenger

Nella classe Challenger, l'americano Corbin Leaverton ha ottenuto la sua seconda vittoria di tappa, salendo al sesto posto in classifica generale. Tuttavia, il portoghese Gonçalo Guerreiro appare meglio posizionato per la sfida al titolo, con un distacco di soli 30 minuti e 37 secondi dal leader Nicolas Cavigliasso.

“Stiamo dando il massimo in ogni tappa. Sono felice di aver superato le grandi dune oggi”, ha dichiarato Guerreiro, soddisfatto della sua performance.

Nella classe SSV, la sfida è aperta

Francisco “Chaleco” López ha accorciato le distanze dal francese Xavier De Soultrait nella classifica SSV, portandosi a soli 20 minuti di distacco. La competizione in questa categoria si fa sempre più serrata, promettendo emozioni fino all’ultima tappa.

Uno sguardo alla Tappa 8

La prossima sfida porterà i concorrenti da Al Duwadimi a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Gli organizzatori hanno descritto la Tappa 8 come “frenetica e variegata”, con una prova speciale cronometrata di oltre 480 km che potrebbe rimescolare le carte in tutte le categorie.

La Dakar 2025 si conferma ancora una volta una gara dove nulla può essere dato per scontato: tecnica, resistenza e strategia saranno determinanti per chi vorrà arrivare in fondo e scrivere il proprio nome nella leggenda del rally raid.

2025 Rally Dakar classifica generale selezionata dopo la Tappa 7

Ultimo

1. Henk Lategan (ZAF) 37:13.08

3. Mattias Ekström (SWE) +10,25

4. Nasser Al-Attiyah (QAT) +21,57

5. Mitch Guthrie Jr. (USA) +40,01

8. Seth Quintero (USA) +1:28.32

13. Rokas Baciuška (LTU) +3:28.42

14. Guillaume De Mévius (BEL) +3:42.48

15. Lucas Moraes (BRA) +4:15.13

44. Cristina Gutiérrez (ESP) +37:38.39

47. Nani Roma (ESP) +65:27.09

Sfidante

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 40:35.04

2. Gonçalo Guerreiro (POR) +30.37

4. Pau Navarro (ESP) +1:51.35

6. Corbin Leaverton (USA) +3:56.15

SSV

1. Brock Heger (USA) 41:56.42

3. Francisco López (CHL) +1:56.04

Bici

1. Daniel Sanders (AUS) 39:29.22

5. Luciano Benavides (ARG) +37.32

10. Edgar Canet (ESP) +1:20.35