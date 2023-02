DS Automobiles punta ad un'altra vittoria nel GP di Citta Del Capo

Proprio come è successo in India quasi 15 giorni fa, il Sud Africa ospiterà il suo primo E-Prix sabato. È una gara spettacolare a Città del Capo, sullo sfondo mozzafiato di Table Mountain.

Dopo il trionfo di Jean-Eric Vergne a Hyderabad (la prima vittoria per la monoposto Gen3 DS E-TENSE FE23), DS Automobiles e il suo partner PENSKE AUTOSPORT hanno l’obiettivo di continuare gli eccellenti progressi compiuti dall'inizio della stagione in termini di prestazioni.

Determinato a salire ancora una volta sul podio, il team DS PENSKE ha quindi investito molto in un'altra sessione di preparazione per migliorare il setup delle vetture DS E-TENSE FE23 e mettere a punto la strategia di gara.

Ma il vero asso nella manica del team è il suo duo di piloti eccezionalmente talentuosi, con Jean-Eric Vergne – l'unico doppio campione nella storia di questo sport – e il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne al volante delle monoposto completamente elettriche sviluppate da DS Performance.

Il circuito di Città del Capo presenterà senza dubbio una grande sfida per le 11 squadre iscritte alla Stagione 9 per via delle difficili curve lunghe e sconnesse e la presenza di diversi tipi di asfalto.

In qualità di team più esperto e premiato, DS Automobiles ha la determinazione per riuscire in questa competizione

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: "Vincere l'E-Prix di Hyderabad ha sollevato il morale di tutta la squadra e ci ha mostrato ancora una volta il nostro enorme potenziale. Ma subito dopo quel momento di grande felicità, ci siamo rimessi al lavoro per migliorare le nostre prestazioni. Ora siamo sulla strada giusta; quella che ci porta verso i nostri ambiziosi obiettivi. A Città del Capo affronteremo un'altra pista completamente nuova dove il talento dei nostri meccanici, ingegneri e piloti campioni farà sicuramente la differenza".