Extreme E: Kleinschmidt e Al-Attiyah piloti CUPRA ABT XE per la stagione 2022

Il team CUPRA ABT XE è pronto per dare il meglio di sé nella stagione 2022.

E affronterà la nuova sfida con una formazione di due grandi piloti. Nasser Al-Attiyah, quattro volte vincitore della Dakar (2011, 2015, 2019 e 2022), affiancherà l’attuale pilota CUPRA, Jutta Kleinschmidt, vincitrice anche lei di una Dakar nel 2001 per condividere il volante con lei questa stagione. Questa nuova coppia darà al team l’impulso necessario per poter ambire al podio ad ogni tappa del calendario.

Dopo l’enorme successo della prima stagione 2021, Extreme E, la competizione mondiale di veicoli elettrici che ha messo in evidenza gli ambienti naturali minacciati dai cambiamenti climatici, si prepara per dare il via alla seconda stagione. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sulle misure positive che possono essere adottate per prevenire ulteriori danni e proteggere il futuro del nostro pianeta.

CUPRA ha fatto parte dell’Extreme E sin dall’inizio. È stato il primo brand ad annunciare la propria partecipazione, unendo le forze con ABT Sportsline come partner principale del team.

CUPRA, pronta ad affrontare la seconda stagione

In CUPRA, elettrificazione e performance vanno di pari passo, e la reinterpretazione 2022 di e-CUPRA ABT XE1 corrisponde allo spirito del Campionato Extreme E. Il veicolo elettrico è equipaggiato con una batteria da 54 kWh che, posizionata dietro l’abitacolo, contribuisce a produrre una distribuzione ottimale del peso della vettura, e passa da 0 a 100km/h in circa quattro secondi.

CUPRA Tavascan XE è più sostenibile e attenta all’ambiente rispetto alla versione precedente. Monta parti stampate in 3D per migliorare l’adattabilità e rendere l’auto molto più veloce e facile da riparare sotto la pressione di una gara.

Il SUV 100% elettrico anticipa il linguaggio stilistico della futura Tavascan di serie, il secondo modello 100% elettrico di CUPRA, che sarà progettata e sviluppata a Barcellona e sarà introdotta in Europa e in altri mercati esteri nel 2024.

Extreme E sta aiutando CUPRA nella ricerca sui veicoli elettrici, promuovendo al contempo l’elettrificazione, sostenibilità, consapevolezza ambientale, e l’uguaglianza di genere.

La prima tappa della stagione è fissata per il 19 e 20 Febbraio a Neom (Arabia Saudita), quindi tutti pronti per non lasciarsi sfuggire nessuna delle azioni!

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione 2022” ha detto Jutta Kleinschmidt, pilota del team CUPRA ABT XE per la stagione 2022. “L’anno scorso abbiamo costruito una base solida e gareggiato per i primi posti. Quest’anno, la sfida è di ottenere vittorie e podi con maggiore costanza, e siamo pronti a farlo. La mia passione per le corse fuoristrada alimenta tutto ciò che faccio e condividere questa passione con un team così grande mi ispira a dare il meglio di me in pista. Non vedo l’ora che cominci la stagione!”.

Il nuovo arrivato al team CUPRA ABT XE, Nasser Al-Attiyah, si è detto veramente entusiasta. “Credo che questa sarà un'esperienza enorme per me, poiché il campionato Extreme E è un passo avanti verso un futuro migliore. Sono orgoglioso di essermi unito alla CUPRA Tribe per questa avventura e so che possiamo fare un ottimo lavoro. Il background del team, unito all'esperienza di Jutta e mia, può servire a consolidare il grande lavoro svolto finora. Siamo davvero determinati, e l’obiettivo è quello di vincere. Non vedo l’ora di essere seduto in auto e iniziare a divertirmi. Sfruttiamo al massimo questa opportunità!”.

Dr. Werner Tietz, Vice Presidente Esecutivo di Ricerca e Sviluppo in CUPRA ha spiegato: “Siamo sempre alla ricerca di sfide, e l'anno scorso abbiamo visto che l’Extreme E non solo rispecchia appieno lo spirito CUPRA, ma ne è la riprova che elettrificazione e prestazioni vanno di pari passo. È una grande opportunità per noi di poter continuare ad aggiornare le nostre auto, lavorare a ulteriori sviluppi per il futuro e siamo contenti di gareggiare nel 2022. Con Jutta e Nasser nel team, continueremo a spingere per essere il più bravi possibile portando CUPRA Tavascan XE sul gradino più alto del podio”.

“Sebbene ci siamo goduti la nostra prima stagione in Extreme E, questo campionato ha ancora un conto aperto per noi” ha dichiarato Hans-Jürgen Abt, Amministratore del Partner ABT Sportsline. “Il nostro obiettivo rimane lo stesso: lottare per le vittorie in gara e per il titolo. Ho piena fiducia nel nostro team, i nostri piloti, la nostra auto e i nostri partner”.