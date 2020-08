FE, ePrix Berlino, Uno scatenato Da Costa su DS vince anche gara 2

Sta vivendo un vero e proprio momento di grazia Antonio Felix da Costa. Come nel round di mercoledì il portoghese della DS Techaatah, sempre più in fuga nella classifica generale piloti, ha conquistato la pole position e mai si è mosso dalla prima posizione rifilando addirittura 3” al redivivo Sébastien Buemi su Nissan-eDams. Non così esaltante è stata, al contrario, la prova di Jean-Eric Vergne, scattato dall’ottava posizione e decimo al traguardo dopo aver subito due sorpassi nelle battute conclusive prima dalla Venturi di Edoardo Mortara, quindi dalla Porsche di André Lotterer.

In terza piazza ha concluso un Lucas di Grassi tornato aggressivo al volante della sua Audi, a precedere un altrettanto combattivo Robin Frijns su Virgin, in bagarre fino all’ultimo con la Mercedes di Stoffel Vandoorne. Pur avendo avuto la peggio, il belga ex McLaren F1 si è saputo mettere in luce firmando il giro veloce, ma soprattutto con una duplice infilata da manuale ai danni della Virgin di Sam Bird e della Nissan e-Dams di Oliver Rowland.

Appena fuori dalla top 10 la Mahindra di Alex Lynn, quindi la Panasonic Jaguar di un invisibile Mitch Evans, notoriamente piuttosto attivo, l’Audi di René Rast, la Dragon di Nico Müller e la Mahindra di Jerome d’Ambrosio, di certo non brillante come nella corsa d’apertura.

Sedicesima la Porsche di Neel Jani, a seguire la NIO di Daniel Abt, la Dragon di Sergio Sette Camara e l’altra NIO di Oliver Turvey. Ventesimo posto per Alexander Sims su BMW, poi James Calado su Panasonic Jaguar.

Da segnalare il ko della Venturi di Felipe Massa, messo anche sotto investigazione per non aver rallentato a sufficienza in regime di Full Course Yellow, quello della BMW di Maximilian Günther, fuori a ePrix appena cominciato, e quello della Mercedes di Nyck De Vries, pure lui attenzionato dai commissari per essere sceso dalla sua monoposto senza il permesso della direzione e per averla spinta quando ancora in pista.

Classifica ePrix di Berlino 2:

1 Antonio Felix da Costa DS Techeetah 46m19.412s

2 Sebastien Buemi e.dams +3.090s

3 Lucas di Grassi Audi +8.296s

4 Robin Frijns Virgin +9.239s

5 Stoffel Vandoorne Mercedes +9.695s

6 Sam Bird Virgin +10.081s

7 Oliver Rowland e.dams +13.897s

8 Edoardo Mortara Venturi +16.367s

9 Andre Lotterer Porsche +16.893s

10 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +20.919s

11 Alex Lynn Mahindra +21.288s

12 Mitch Evans Jaguar +22.157s

13 Rene Rast Audi +22.631s

14 Nico Muller Dragon +23.579s

15 Jerome d'Ambrosio Mahindra +23.987s

16 Neel Jani Porsche +26.381s

17 Daniel Abt NIO +35.424s

18 Sergio Sette Camara Dragon +35.727s

19 Oliver Turvey NIO +36.356s

20 Alexander Sims BMW +42.395s

21 James Calado Jaguar +52.828s

RM Media