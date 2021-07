FE, ePrix Londra, In Gara 1 vince la BMW di Dennis

Sul caratteristico circuito di Londra metà all’esterno e metà all’interno di un kartodromo ad uscire vincitore della prima manche è stato Jake Dennis. Il britannico del team Andretti ha portato la sua BMW al comando aiutato dal Fan Boost e da quel momento è stato intoccabile. A 5” è giunto un ottimo Nyck De Vries su Mercedes, molto competitivo nelle battute conclusive quando è stato capace di raggiungere il podio e addirittura superare il poleman Alex Lynn su Mahindra, come facilmente immaginabile deluso per la chance mancata.

Quarto posto per un redivivo Sébastien Buemi su Nissan, finalmente tornato a lottare davanti, quindi il solito lottatore André Lotterer su Porsche e le due Audi di Réne Rast, autore del suo quarto giro veloce stagionale, e Lucas di Grassi, entrato in contatto con la Dragon di Sergio Sette Camara, scivolato in fondo al gruppo. Ottava la Mercedes di Stoffel Vandoorne, poi a 18”457 la DS Techeetah di Antonio Felix Costa. La scuderia angli-cinese è attualmente leader della generale marche.

Ultimo della zona punti Oliver Rowland su Nissan. Undicesima la Venturi di Eodardo Mortara, seguita dalla Porsche di Pascal Wehrlein e della Virgin di Nick Cassidy.

Quattordicesimo a 48”025 un opaco Jean-Eric Vergnesu DS Techeetah, a precedere la Virgin di Robin Frijns, protagonista di uno scontro con la Dragon di Joel Eriksson, diciannovesimo alla bandiera a scacchi, e la BMW di Maximilian Günther.

Diciassettesimo a 57”579 Mitch Evans, in collisione con la Mahindra di Alexander Sims al pronti via, seguito dalla NIO di Oliver Turvey.

Malgrado il ritiro nel corso del primo giro il driver Jaguar Sam Bird è ancora in vetta alla classifica conduttori.

Classifica ePrix Londra, Gara 1:

1 ​Jake Dennis​BMW​

2 ​Nyck de Vries​Mercedes​+5”341

3 ​Alex Lynn​Mahindra​+6”946

4 ​Sébastien Buemi​Nissan​+8”008

5 ​André Lotterer​Porsche​+10”699

6 ​René Rast​Audi​+11”427

7 ​Lucas di Grassi​Audi​+12”233

8 ​Stoffel Vandoorne​Mercedes​+17”381

9 ​Antonio Felix da Costa​DS​+18”457

10 ​Oliver Rowland​Nissan​+28”185

11 ​Edoardo Mortara​Venturi ​+30”724

12 ​Pascal Wehrlein​Porsche​+38”240

13 ​Nick Cassidy​Virgin +43”475

14 ​Jean-Éric Vergne​DS​+48”025

15 ​Robin Frijns​Virgin​+51”037

16 ​Max Guenther​BMW​+55”105

17 ​Mitch Evans​Jaguar​+57”579

18 ​Oliver Turvey​NIO​+58”624

19 ​Joel Eriksson​Dragon​+59”945

20 ​Sergio Sette Câmara​Dragon ​+1'00”436

