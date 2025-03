Ferrari domina la 1812 KM del Qatar con una storica tripletta nel FIA WEC 2025

Il primo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025 si conclude con un risultato storico per la Ferrari, che conquista una straordinaria tripletta sul circuito di Lusail, sede della 1812 KM del Qatar.

Il successo porta la firma dell’equipaggio della Ferrari 499P numero 50, guidato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che ha tagliato il traguardo davanti alla vettura numero 83 del team AF Corse di Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson. Completa il podio l’altra Ferrari ufficiale, la numero 51, condotta da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Una gara perfetta per il Cavallino Rampante

Il fine settimana di Maranello in Qatar è stato impeccabile, non solo per la storica tripletta, ma anche per le prestazioni individuali dei piloti. Alessandro Pier Guidi ha segnato il miglior tempo sul giro della gara (1’41’’259 al 141° passaggio), mentre Antonio Giovinazzi ha conquistato la pole position, consolidando il dominio Ferrari nel primo round del mondiale endurance.

Fin dalla partenza, la 499P numero 51 ha mantenuto la leadership, mentre la vettura gemella numero 50, scattata terza, si è rapidamente portata in seconda posizione. La strategia perfetta del team e la gestione ottimale degli pneumatici hanno permesso a Ferrari di controllare la gara dall’inizio alla fine, nonostante due Drive Through che hanno leggermente rallentato la rimonta dell’equipaggio della numero 51.

Al termine delle 10 ore di competizione, sotto i riflettori del circuito di Lusail, Fuoco ha portato la Ferrari 499P numero 50 al traguardo dopo 318 giri, completando il capolavoro del Cavallino Rampante.

Ferrari nel FIA WEC: numeri da record

Con la vittoria in Qatar, il numero di successi assoluti della Ferrari nel FIA WEC sale a quattro, aggiungendosi ai trionfi ottenuti alla 24 Ore di Le Mans 2023 e 2024 e alla vittoria di AF Corse al COTA 2024. Questo risultato segna inoltre un ritorno storico: l’ultima tripletta Ferrari nella top class dell’endurance risaliva al 1972, quando quattro Ferrari 312 PB dominarono la 1000 KM dell’Osterreichring.

Classifica e prossimi appuntamenti

Con la tripletta di Lusail, Ferrari lascia il Qatar con 66 punti nella classifica Costruttori, grazie alla nuova regola che permette di assegnare punti a entrambe le vetture iscritte ufficialmente. Il team AF Corse ha inoltre festeggiato la vittoria nella FIA World Cup for Hypercar Team, con la 499P numero 83 che conquista 38 punti validi per la classifica delle squadre indipendenti.

Il prossimo round del FIA World Endurance Championship 2025 si terrà il 20 aprile con la 6 Ore di Imola, dove Ferrari cercherà di consolidare il proprio dominio nella categoria Hypercar.