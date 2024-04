Formula E ,António Félix da Costa su Porsche trionfa al primo Misano E-Prix

Il Misano E-Prix 2024 si è aperto con un evento memorabile per il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. António Félix da Costa, pilotando per il TAG Heuer Porsche,

+ha catturato la vittoria in una gara che ha visto ben sei vincitori diversi nelle prime sei corse della stagione, un fenomeno non osservato dalla Stagione 5.

Da Costa ha iniziato dalla tredicesima posizione ma ha dimostrato una strategia di gara eccezionale. Con un sorpasso decisivo a soli tre giri dalla fine, ha superato i suoi avversari, mantenendo la leadership nonostante la forte pressione di piloti del calibro di Oliver Rowland. Jake Dennis, campione in carica, si è distinto risalendo dal diciassettesimo posto al podio, dimostrando notevole resilienza e abilità.

Il circuito di Misano, noto per la sua complessità e l'importanza della gestione dell'energia, ha offerto una sfida significativa ai piloti. La gara è stata caratterizzata da un dinamismo eccezionale con frequenti cambi al vertice e una serie di sorpassi entusiasmanti che hanno messo alla prova le abilità dei concorrenti.

Da Costa, esprimendo soddisfazione per il suo risultato, ha sottolineato l'importanza di lavorare come una squadra anche nei momenti difficili. La sua vittoria non solo è un trionfo personale ma rappresenta anche un importante successo per il TAG Heuer Porsche Team.

Con la Formula E che prosegue verso il prossimo round a Misano, l'attenzione si concentra sulle future battaglie. Questa serie è celebre per la sua imprevedibilità e il Misano E-Prix ha ulteriormente confermato che ogni gara è aperta a qualsiasi risultato.

Maximillian Günther e Dan Ticktum hanno dimostrato di essere tra i più costanti della stagione, finendo rispettivamente quarto e quinto. Mitch Evans, che partiva dalla pole position, ha chiuso sesto, seguito da Jean-Éric Vergne, Norman Nato, Stoffel Vandoorne e Sacha Fenestraz, completando la top ten.

Questo weekend di corse intensifica l'attesa per le future gare del Campionato, evidenziando la Formula E come uno degli sport motoristici più competitivi e imprevedibili al mondo.