Formula e e Fia svelano la nuova generazione di monoposto da corsa gen3

Il futuro del motorsport completamente elettrico e ad alte prestazioni è stato rivelato dalla Formula E e dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) allo Yacht Club di Monaco, dove la terza generazione di Formula E è stata ufficialmente presentata al pubblico.

La Gen3 è la prima auto da corsa al mondo progettata e ottimizzata specificamente per le corse su strada.

Sviluppata da ingegneri ed esperti di sostenibilità della FIA e della Formula E, la Gen3 si distingue per le alte prestazioni, l’efficienza e la sostenibilità. Progettata per mostrare al mondo che alte prestazioni e sostenibilità possono coesistere senza compromessi, la Gen3 è pioniera di tecnologie all'avanguardia che saranno implementate anche sulle automobili.

Mentre i programmi di sviluppo aerodinamico sono stati centrali per guidare il miglioramento incrementale negli sport motoristici per decenni, il lancio della Gen3 spinge in avanti l'ingegneria del software come nuovo campo di battaglia per l'innovazione e la competizione negli sport motoristici. Gli avanzamenti delle performance della Gen3 Sette dei principali produttori automobilistici del mondo Jaguar (Regno Unito); Mahindra Racing (India); Maserati (Italia); NIO 333 (Regno Unito / Cina); Nissan (Giappone); Porsche (Germania).

Le innovazioni di design, ingegneria e produzione per l'auto da corsa Gen3 includono le seguenti caratteristiche.

Performance:

L'auto di Formula E più veloce di sempre, con una velocità massima di oltre 322 km/h.

La monoposto elettrica più efficiente di sempre, con più del 40% dell'energia utilizzata in una gara prodotta dalla frenata rigenerativa.

Circa il 95% di efficienza energetica da un motore elettrico che fornisce fino a 350kW di potenza (470BHP), rispetto a circa il 40% per un motore a combustione interna.

La prima monoposto di Formula E con propulsore anteriore e posteriore. Un nuovo propulsore anteriore aggiunge 250kW ai 350kW del posteriore, più che raddoppiando la capacità rigenerativa dell'attuale Gen2 a un totale di 600kW.

Capacità di ricarica ad altissima velocità di 600kW per l'energia supplementare durante una gara, quasi il doppio della potenza dei caricabatterie commerciali più avanzati del mondo.

La prima monoposto senza i freni idraulici posteriori con l'aggiunta del propulsore anteriore e la sua capacità rigenerativa.

Ogni aspetto della produzione della Gen3 è stato ripensato, riprogettato e ricostruito per garantire che l'auto rappresenti il punto di riferimento per le corse sostenibili ad alte prestazioni senza compromessi. Per esempio, i materiali naturali sono stati introdotti negli pneumatici, nelle batterie e nella costruzione della carrozzeria con il pensiero del ciclo di vita al centro.

Sostenibilità:

Le batterie della Gen3 sono tra le batterie più avanzate e sostenibili mai realizzate, costituite da minerali di provenienza sostenibile, mentre le celle della batteria saranno riutilizzate e riciclate a fine vita.

Il lino e la fibra di carbonio riciclata saranno utilizzati nella costruzione della carrozzeria, per la prima volta in un'auto di formula, con fibra di carbonio riciclata da auto Gen2 riciclate, e riducendo la quantità complessiva di fibra di carbonio vergine utilizzata. Questo ridurrà l'impronta di carbonio della produzione della carrozzeria Gen3 di oltre il 10%. Tutta la fibra di carbonio di scarto sarà riutilizzata per nuove applicazioni attraverso l'adozione di un processo innovativo dell'industria aeronautica.

La gomma naturale e le fibre riciclate costituiranno il 26% dei nuovi pneumatici Gen3 e tutti gli pneumatici saranno completamente riciclati dopo le corse.

L'impronta di carbonio della Gen3 è stata misurata fin dalla fase di progettazione per affrontare tutte le misure di riduzione adottate per ridurre l'impatto ambientale, mentre tutte le emissioni inevitabili saranno compensate come parte dell'impegno a zero emissioni di carbonio della Formula E.

Tutti i fornitori di Gen3 opereranno in linea con i migliori standard internazionali per ridurre l'impatto ambientale della produzione (ISO 14001) e saranno classificati FIA Environmental Accreditation 3-Star.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA ha detto:

"Sia tecnologicamente che dal punto di vista ambientale, la Gen3 stabilisce nuovi standard nel motorsport mondiale. La FIA e i team di sviluppo della Formula E hanno fatto un lavoro superbo e li ringrazio per il loro duro lavoro su questo progetto. Sono lieto di vedere così tanti produttori leader già firmatari per la prossima era del campionato e attendere il debutto competitivo di Gen3 nella Stagione 9 con grande anticipo."

Jamie Reigle, Chief Executive Officer, Formula E ha detto:

"Monaco è la patria spirituale del motorsport e non c'è posto più adatto per presentare la nostra monoposto Gen3. La Gen3 interrompe e sfida le convenzioni del motorsport, stabilendo il punto di riferimento per prestazioni, efficienza e sostenibilità senza compromessi. Insieme alla FIA, siamo orgogliosi di rivelare la Gen3 ai fan della Formula E e dimostrare al più ampio settore sportivo come lo sport d'elite, le alte prestazioni e la sostenibilità possano coesistere con successo nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Non vediamo l'ora di vedere come i nostri team e piloti spingono la macchina al suo limite nel 2023".

Alejandro Agag, fondatore e presidente, Formula E ha detto:

"La Gen3 rappresenta l'ambiziosa terza era del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Con ogni generazione di auto da corsa ci spingiamo oltre i confini delle possibilità nella tecnologia EV e la Gen3 è il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. Gli occhi del mondo sono sul Principato per il Monaco E-Prix e siamo orgogliosi di rivelare nella casa storica del motorsport quest'auto prodotta in due anni. I miei ringraziamenti vanno al grande team dietro di esso, a Formula E e alla FIA - il futuro di tutte le corse elettriche è luminoso".