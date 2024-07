Formula E, Pascal Wehrlein vince il Campionato Mondiale piloti 2024

Pascal Wehrlein del team TAG Heuer Porsche ha conquistato il Campionato Mondiale Piloti di Formula E,

superando Mitch Evans e Nick Cassidy di Jaguar TCS Racing in una delle finali più emozionanti nella storia del campionato elettrico. Il round conclusivo della stagione, tenutosi a Londra, ha visto i tre contendenti separati da soli sette punti, dando vita a una gara che ha mantenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo giro.

Cassidy ha dimostrato un'incredibile capacità di recupero dopo una deludente prestazione a Portland e una difficile sessione di qualifiche a Londra. Partendo quindicesimo nella prima gara, è riuscito a concludere settimo, per poi ottenere la pole position nella seconda gara di domenica mattina. Durante la gara, Cassidy ha guidato lo schieramento, con il compagno di squadra Evans che superava Maximillian Günther della Maserati MSG Racing per la seconda posizione alla curva 1.

Una fase iniziale di Safety Car ha permesso a Wehrlein di passare Günther, portando tutti e tre i contendenti al titolo nelle prime tre posizioni al sesto giro. La tensione era palpabile, con i piloti della Jaguar che sembravano pronti a dominare. Tuttavia, le tensioni interne al team sono emerse durante le attivazioni dell’ATTACK MODE, con Evans e Cassidy in competizione per la posizione, permettendo a Wehrlein di capitalizzare il loro disaccordo.

Oliver Rowland, partito dalla nona posizione, ha scalato la classifica fino al quarto posto al 29° giro e ha superato Cassidy per il terzo posto, innescando una collisione con Günther che ha messo fine alla gara di Cassidy. A questo punto, la lotta per il campionato si è ridotta a Wehrlein ed Evans, con la Safety Car che ha riaperto la gara.

A meno di otto giri dalla fine, sia Evans che Wehrlein dovevano ancora attivare i loro ATTACK MODE. Un tentativo invalidato durante la caution ha consegnato a Rowland il comando, ma un'infrazione della Safety Car lo ha costretto a cederlo a Evans. La successiva attivazione dell’ATTACK MODE da parte di Evans non è andata a buon fine, restituendo il comando a Rowland.

Al 34° giro, Evans ha attivato con successo il suo boost, ma Wehrlein è riuscito a sorpassarlo grazie a una strategica attivazione dell’ATTACK MODE, assicurandosi la strada libera fino al traguardo e il titolo piloti. Evans, incapace di mantenere il ritmo, ha concluso ancora una volta al secondo posto nel Campionato.

Oliver Rowland ha vinto l'ultima gara della stagione 10, mentre il secondo posto di Wehrlein gli ha assicurato il primo campionato mondiale piloti con un margine di sette punti su Evans. Cassidy si è classificato terzo nella classifica finale. Nonostante la delusione nel Campionato Piloti, Jaguar ha celebrato il suo primo titolo motoristico di alto livello dal 1991, conquistando il Campionato del Mondo a Squadre. TAG Heuer Porsche ha vinto il primo Trofeo Costruttori, superando Jaguar di soli sette punti.

L'immenso successo della Stagione 10 dell'Hankook London E-Prix ha portato a un tutto esaurito, e i biglietti per l'attesissimo E-Prix di Londra del 2025 sono già disponibili per l'acquisto su www.eventim.co.uk.

Pascal Wehrlein, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Non so da dove cominciare. La gara è stata difficile. Ovviamente sapevo di dover attaccare e arrivare davanti alle Jaguar. Credo che Mitch si sia difeso abbastanza bene, ma ho comunque cercato di sorpassare e passare. Non so cosa sia successo alla fine. Sapevamo che ieri e oggi erano i giorni giusti e che dovevamo essere super concentrati. Sono molto contento per me stesso, ma ancora di più per la squadra. È una bella sensazione. Non so cosa dire, sicuramente non me lo aspettavo. Se ti presenti, hai una possibilità. Ma io ci ho sempre creduto. Anche se nelle ultime due gare le prestazioni non sono state brillanti e ho faticato un po' con la macchina. Ho detto: “Non importa. Ormai vedevo il traguardo”.

Oliver Rowland, del team Nissan Formula E, ha commentato: "Incredibile, partendo nono nel tipo di gara di oggi, non ci saremmo mai aspettati di vincere, ma è stata una gara pazzesca. Ho scelto i miei momenti nelle prime fasi della gara e poi, onestamente, quando sono arrivato quarto, non volevo essere coinvolto nella lotta per il titolo. Speravo che qualcosa si innescasse, e alla fine è successo, e sono riuscito a raccogliere i pezzi e a vincere la gara”.

Mitch Evans, di Jaguar TCS Racing, ha espresso sentimenti contrastanti: "Voglio essere felice per la squadra per aver vinto il Campionato Squadre, ma sento che questo fine settimana non siamo stati all'altezza della situazione e sono anche un po' sorpreso da alcune chiamate fatte contro di me oggi. Mi sembra che la mia stessa squadra abbia lavorato contro di me a un certo punto, e questo non è bello”.

Il finale di stagione è stato celebrato da numerose star di Hollywood. L'attore australiano Liam Hemsworth, noto per il suo ruolo nella saga di "Hunger Games", si è unito alla star di Harry Potter Tom Felton per festeggiare il decisivo finale di stagione. Il rapper e cantante britannico Headie One ha fatto un tour privato del garage Maserati e ha provato l'emozione di un “giro elettrico” a bordo di una Maserati. Anche l'ex calciatore inglese Bobby Zamora era presente, insieme agli attori internazionali Alice Agneson e Herman Tommeraas e al personaggio televisivo Josh Denzel, per fare il tifo per le squadre dall'esclusiva area hospitality VIP della Formula E, l'EMOTION CLUB.

Le piloti britanniche Jamie Chadwick e Abbi Pulling, che hanno partecipato insieme al campionato W Series, erano presenti per festeggiare il finale di stagione. La Pulling è scesa in pista per la prima volta su un'auto di Formula E GEN3, raggiungendo una velocità di oltre 150 km/h. La gara di domenica è stata animata dal cantautore britannico Craig David, che si è esibito nel suo show set TS5 all'Allianz Fan Village, oltre a una performance in pista prima dello spegnimento delle luci.