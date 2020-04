Formula E: Rome E-Prix si corre fino al 2025

Non si ferma la corsa nella capitale della Formula E, il campionato per monoposto completamente elettriche che dal prossimo anno diventerà mondiale. La giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che prolunga fino al 2025 l’accordo per l'organizzazione a Roma della tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, soggetto ad approvazione del Consiglio Mondiale FIA.

L’annuncio arriva durante il periodo di sospensione del campionato in ragione dell'attuale crisi sanitaria e dell'impatto che ha provocato sull'organizzazione di eventi al centro di città densamente popolate, rendendo impossibile disputare la terza edizione del Rome E-Prix.

L’estensione degli accordi sancisce ulteriormente il successo di un evento che viene concepito non solo come un grande momento di sport, aggregazione e divertimento, ma anche come l’opportunità di creare valore all’interno delle comunità interessate. Il Rome E-Prix è riuscito a trasferire una visione di futuro coerente con i valori di Formula E e a garantire un’eredità importante alla città di Roma: dalla cura degli spazi pubblici a un impatto economico positivo, stimato per oltre 60 milioni di euro solo nella seconda edizione.

Oltre alla competizione automobilistica, la Formula E è sempre di più un laboratorio per testare le tecnologie e le innovazioni che serviranno a portare su strada un maggior numero di auto elettriche. Sin dal suo esordio nel 2014, il Campionato ABB FIA Formula E è stato concepito proprio come piattaforma sportiva per mostrare al mondo il potenziale dell’energia elettrica come alternativa decisamente più sostenibile dei motori a combustione, in un momento storico particolarmente delicato per l’inquinamento atmosferico e di grande attenzione alle tematiche ambientali.

"Roma si conferma punto di riferimento per la Formula E, un polo di attrazione per i Grandi eventi. Quando usciremo da questa emergenza sanitaria dovremo ripartire con più forza. La nostra città sarà pronta a questa sfida: la Capitale rimarrà simbolo della competizione fino al 2025. La sottoscrizione di quest’accordo porterà importanti investimenti nel tessuto urbano, rendendo ancora più solida la nostra collaborazione con partner di prestigio. Un contratto che siamo sicuri offrirà numerosi benefici a tutti i romani e che aiuterà nella ripartenza. La nostra città è orgogliosa di poter ospitare l'E-Prix, un evento sportivo all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica”, ha affermato la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi.

“Si rinnova il forte legame che unisce Formula E alla città di Roma. Questo importante traguardo, il prolungamento degli accordi fino al 2025, è il risultato dei costanti e fruttuosi contatti tra Amministrazione e organizzatori, ma, soprattutto, della risposta entusiasta della città, a testimonianza del forte impatto che l’evento ha avuto in questi anni. Oltre alla sensibilizzazione collettiva sui temi della mobilità elettrica, la manifestazione ha significato anche interventi diretti sugli spazi pubblici all’interno di un territorio nevralgico della città, il distretto urbano di pregio architettonico che costituisce il Business District della Capitale, portando prestigio internazionale e un grande impatto economico per l’intera città di Roma” – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale Daniele Frongia.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare un traguardo così importante. Ringraziamo la Sindaca di Roma Capitale e tutta l’amministrazione per aver reso possibile questo accordo” – ha dichiarato Alejandro Agag, Presidente e Fondatore Formula E – “L’Italia si conferma un mercato strategico per la Formula E, sul quale intendiamo continuare a investire per garantire un’ulteriore crescita del nostro campionato, sia in termini di visibilità sia di competitività. Abbiamo coinvolto i maggiori player dell’industria per contribuire insieme a un graduale cambiamento della percezione nei confronti della mobilità elettrica e sostenibile grazie a un’appassionante attività di ricerca e sviluppo che avrà ricadute fondamentali a livello globale”.

In attesa che il campionato riparta, a Formula E ha lanciato a metà aprile, in partnership con UNICEF, l'ABB Formula E Race at Home Challenge, una competizione di nove settimane in stile race royale a cui parteciperanno tutti i team Formula E e una selezione dei migliori gamer. Il campionato avrà l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di l'UNICEF per la lotta contro il coronavirus.