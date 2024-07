Giovani e mobilità elettrica: il sondaggio di Nissan Formula E

Un recente sondaggio globale condotto da Nissan Formula E Team, in collaborazione con OnePoll, ha rivelato un crescente entusiasmo tra i giovani riguardo al futuro della mobilità elettrica.

La ricerca ha coinvolto 6.000 bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni in Brasile, Italia, Giappone, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Questo sondaggio si inserisce nella campagna "Department of Futures" di Nissan, che con ironia e creatività mette in luce l'interesse delle nuove generazioni per i veicoli ecocompatibili.

Il sondaggio ha evidenziato che più della metà dei giovani intervistati desidera guidare auto elettriche per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, il 68% degli intervistati ritiene fondamentale la lotta al cambiamento climatico. Questi dati riflettono una crescente consapevolezza e responsabilità tra i giovani riguardo alle questioni ambientali.

La campagna "Department of Futures" ha ulteriormente esplorato queste tematiche attraverso un video diffuso sui canali social di Nissan e Nismo. Nel video, alcuni bambini tra i 7 e i 10 anni sfidano i piloti Oliver Rowland e Sacha Fenestraz, insieme a Tommaso Volpe, General Manager di Nissan Formula E e Managing Director del Nissan Formula E Team, discutendo del futuro dei veicoli elettrici.

Nissan, come produttore globale di veicoli, si impegna a garantire un futuro sostenibile per le nuove generazioni. Il sondaggio evidenzia anche una certa confusione tra i giovani riguardo al significato di "ecologico": quasi la metà degli intervistati non ne comprende appieno il significato e solo il 30% afferma di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente. Questo sottolinea l'importanza di educare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali e sull'elettrificazione.

Tommaso Volpe ha sottolineato l'importanza di fornire ai giovani strumenti per combattere il cambiamento climatico attraverso la mobilità elettrica. "Il sondaggio dimostra il desiderio dei giovani di contribuire alla salvaguardia ambientale scegliendo veicoli elettrici. Per questo, Nissan Formula E Team deve continuare a sviluppare tecnologie fondamentali in questo campo. I membri del Department of Futures sanno bene come funziona l'elettrificazione, il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani di oggi a godere di un futuro migliore e più verde".

La campagna "Department of Futures" non solo mette in risalto l'entusiasmo dei giovani per i veicoli elettrici, ma riflette anche l'impegno di Nissan verso il piano Ambition 2030. Questo piano prevede l'introduzione di 27 nuovi veicoli elettrificati entro la fine del decennio, sottolineando l'importanza di un futuro sostenibile e innovativo.

In quanto pioniere dell'elettrificazione, Nissan ha la responsabilità di guidare lo sviluppo di tecnologie elettriche e di educare le nuove generazioni. Attraverso la partecipazione attiva nel campionato di Formula E, Nissan dimostra il proprio impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile.

Il sondaggio condotto da Nissan Formula E Team dimostra chiaramente che le nuove generazioni sono pronte a abbracciare la mobilità elettrica e a impegnarsi per un futuro sostenibile. La campagna "Department of Futures" rappresenta un passo significativo verso l'educazione e la sensibilizzazione dei giovani su queste tematiche, evidenziando l'importanza di continuare a sviluppare tecnologie che possano garantire un futuro più verde e responsabile.

Il video "Department of Futures" è disponibile sui canali social di Nissan e Nismo, offrendo uno sguardo creativo e ironico sul futuro della mobilità elettrica attraverso gli occhi delle nuove generazioni.