Il team DS PENSKE inizia i test ufficiali di Formula E

L'ABB FIA Formula E World Championship è tornato con i tradizionali test pre-stagionali che si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna).

L'era Gen3 inizia ufficialmente domani.

Dopo diversi mesi dedicati allo sviluppo e alla messa a punto della terza generazione di Formula E, gli 11 team iscritti alla stagione 9 gareggeranno per la prima volta durante 3 giorni di sessioni cronometrate. Una serie di test chiave per i quali la formazione DS PENSKE ha la formazione di maggior successo sulla griglia con Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica, e Jean-Eric Vergne, unico doppio campione FE (2018 e 2019).

Nell'ambito di questi test pre-stagionali, Oliver Turvey è stato nominato pilota di riserva e consulente sportivo di DS PENSKE. Pilota di sviluppo in Formula 1 ed ex pilota in Formula E per 8 stagioni, il pilota britannico porterà la sua vasta esperienza al team e prenderà il volante della DS E-TENSE FE23 in caso di indisponibilità di uno dei piloti.

A poche ore dai primi giri ufficiali delle 22 Formula E di terza generazione, DS Automobiles (due volte campione nel 2019 e nel 2020) e PENSKE AUTOSPORT hanno uno dei pacchetti più forti sulla griglia per combattere in prima linea nella serie 100% elettrica.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance:

"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato allo sviluppo della nostra DS E-TENSE FE23. Lo sviluppo di questa terza generazione di Formula E ha richiesto molti investimenti da parte di tutto il team che si è concentrato sui minimi dettagli. I test di Valencia sono quindi cruciali perché gareggeremo contro le altre squadre per la prima volta! Inoltre, siamo lieti di dare il benvenuto a Oliver Turvey come pilota di riserva e consulente sportivo. La sua grande esperienza in Formula E rafforzerà la nostra super line-up che è già molto forte!»

Jay Penske, Team Principal de DS PENSKE:

"Oliver porta non solo incredibili credenziali al team, ma anche un acuto spirito da corsa. Ha tutte le qualità che stavamo cercando per questo ruolo. Ha esperienza e ha dimostrato il suo talento nelle ultime stagioni. Non vediamo l'ora di lavorare con lui per la stagione 9 e oltre.»

Oliver Turvey, pilota di riserva e consulente sportivo DS PENSKE:

"Sono lieto di unirmi a DS P ENSKE come pilota di riserva e consulente sportivo. È un vero privilegio entrare a far parte di una squadra vincitrice del campionato e uno dei produttori di maggior successo nella storia della FE. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con JEV, Stoffel e l'intero team e condividere la mia esperienza nella serie per aiutarli a lottare per più titoli all'inizio dell'era Gen3. »