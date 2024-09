Leonardo Arduini Mantiene la Leadership della Junior Cup Dopo un Weekend Intenso a Barcellona

Leonardo Arduini, giovane talento milanese di 19 anni, ha mantenuto saldamente la leadership del campionato Junior sia a livello italiano che europeo della Clio Cup,

nonostante un weekend caratterizzato da sfortuna e imprevisti. Sul difficile tracciato di Barcellona, teatro del terzultimo round della Clio Cup Series, Arduini ha dimostrato tutta la sua grinta e capacità di reagire anche nei momenti più complicati.

Il pilota, schierato da MC Motortecnica, ha affrontato per la prima volta la pista spagnola con la sua Clio #60, e nonostante le difficoltà iniziali, ha conquistato il terzo gradino del podio nella Gara 1 del Trofeo Junior europeo. La seconda gara del weekend ha messo ulteriormente in luce le sue doti di combattente, con una rimonta spettacolare che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Il weekend di Arduini in Catalunya non è iniziato nel migliore dei modi. Già dalle prove libere, il giovane milanese ha dovuto fare i conti con difficoltà, mentre la prima qualifica è stata influenzata dal traffico in pista, con ben 51 vetture presenti. Il risultato è stato un 27esimo tempo che non rispecchia le potenzialità del pilota. Tuttavia, Arduini ha dimostrato di saper reagire, portando a termine una gara di grande intensità, ricca di sorpassi e battaglie, che lo ha visto risalire fino alla 14esima posizione assoluta e al terzo posto tra i piloti Junior.

La seconda qualifica ha visto un miglioramento per Arduini, che ha conquistato l'ottava fila. Tuttavia, un contatto nelle prime fasi di gara lo ha relegato in 35esima posizione. Da qui, il giovane pilota ha dato il meglio di sé, recuperando ben 19 posizioni e chiudendo la gara con un ultimo giro spettacolare, caratterizzato da otto sorpassi che hanno lasciato il pubblico senza parole.

“Sicuramente è stato un weekend sfortunato, ma siamo stati bravi a portare a casa punti importanti per il campionato", ha commentato Leonardo Arduini al termine del weekend. "Questi punti mi permettono di rimanere in testa sia al campionato Junior italiano che a quello europeo. Nelle prossime due gare dovremo essere perfetti, perché ci giochiamo due titoli per cui abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione”.

Il prossimo appuntamento della Clio Cup Europe è fissato dal 4 al 6 ottobre sull’iconico circuito del Paul Ricard, in Francia. Sarà una sfida decisiva per Arduini, che lotta per mantenere la leadership del campionato e conquistare i due titoli in palio. Il giovane pilota milanese ha dimostrato di saper affrontare ogni difficoltà con determinazione, e sarà pronto a dare il massimo nelle ultime due gare della stagione.

Con due campionati ancora da decidere, il cammino di Leonardo Arduini è tutt'altro che concluso, e i tifosi non vedono l'ora di assistere alle prossime sfide del pilota che ha conquistato il cuore degli appassionati con le sue incredibili prestazioni.