Luca Proglhof trionfa al Rallye Coeur de France e conquista il titolo nel primo campionato monomarca rally elettrico

Luca Proglhof non ha lasciato nulla al caso durante il Rallye Coeur de France, conquistando il titolo nel primo campionato monomarca rally elettrico al mondo nella penultima gara della stagione.

Nonostante abbia concluso al secondo posto, questo piazzamento è stato sufficiente per il pilota austriaco e la sua co-pilota Christina Ettel per assicurarsi la vittoria generale. Il duo ha mantenuto un approccio prudente, mettendo in atto una strategia di minimizzazione del rischio che ha funzionato alla perfezione.

La gara su asfalto intorno a Vendôme ha visto la vittoria degli spagnoli Alex Español e Daniel Rivera de la Red, che con la loro Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) hanno festeggiato la loro prima vittoria stagionale. Español ha stabilito il miglior tempo in sei delle otto prove speciali, concludendo con un vantaggio di 33,6 secondi su Pröglhöf. Nonostante la performance eccellente, il titolo era già fuori portata per Español.

Pröglhöf ha commentato: “È stato uno dei rally più impegnativi che abbia mai guidato, perché la minimizzazione del rischio era la nostra priorità. Il nostro piano ha funzionato perfettamente: abbiamo percorso il rally in modo pulito, senza errori. Ora siamo felicissimi di aver vinto il titolo.”

Dietro di lui, i fratelli Anthony e Adrien Rott non sono riusciti a recuperare lo svantaggio necessario per sfidare Pröglhöf. Anthony Rott ha perso il podio nell'ultima Power Stage a favore del pilota ospite Arthur Roché. Ora i fratelli Rott si concentrano sul mantenimento del secondo posto in classifica generale nella finale del campionato.

Anche Alizée Pottier e Manon Perrin del team FFSA Academy hanno mostrato una prestazione solida, ottenendo il loro miglior risultato stagionale con un quinto posto complessivo. Pottier, soddisfatta, ha dichiarato: “È stato un grande rally, e riuscire a farlo così bene nel mio rally di casa lo rende ancora più speciale.”

Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport, è stato tra i primi a congratularsi con i nuovi campioni, sottolineando come Pröglhöf ed Ettel abbiano costantemente migliorato le loro prestazioni durante il campionato e meritato pienamente il titolo.

L’ultima gara dell’ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" si terrà al Rally dell'Europa Centrale il 19 e 20 ottobre, una competizione che si svolgerà per la seconda volta sotto l'egida dell'ADAC. Con il titolo già assegnato, l'attenzione sarà tutta sui piazzamenti finali, in particolare per la lotta per il secondo posto.