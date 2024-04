Misano E-Prix Rowland su Nissan vince a Misano dopo Squalifica di Da Costa

Il mondo del motorsport ha assistito a un colpo di scena nel recente Misano E-Prix del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E.

António Félix da Costa, inizialmente proclamato vincitore, è stato squalificato per una violazione tecnica relativa alla sua Porsche 99X Electric GEN3. L'indagine della FIA ha rilevato che il componente in questione, una molla dell'acceleratore, non era elencato nel catalogo ufficiale delle parti ammesse per le vetture GEN3, contrariamente alle vetture GEN2.

Il TAG Heuer Porsche Formula E Team, per il quale correva da Costa, ha accettato la decisione, ma ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso entro le 96 ore successive alla squalifica. Nonostante non vi fossero vantaggi in termini di prestazioni dal componente non conforme, le regole della FIA sono chiare: ogni vettura deve aderire strettamente alle specifiche tecniche approvate.

Con questa svolta, Oliver Rowland del Nissan Formula E Team, arrivato secondo, è stato dichiarato vincitore della gara. Questo risultato segna la sua prima vittoria in Formula E dal Berlin E-Prix del 2020. Anche Maximillian Günther, terzo classificato, e Sacha Fenestraz, compagno di squadra di Rowland, hanno beneficiato della squalifica, avanzando nella classifica finale della gara.

Il prossimo appuntamento per i piloti e i team sarà la seconda tappa del doppio Misano E-Prix, prevista per domenica 14 aprile 2024, dove si prevede un'accesa competizione per la leadership nel campionato.