Nissan conferma la presenza in Formula E fino al 2030

Nissan ha annunciato il suo impegno a lungo termine nel Campionato mondiale ABB FIA di Formula E, confermando la propria presenza fino al 2030

e sottolineando il ruolo centrale che la competizione riveste nei suoi piani di elettrificazione. Questo passo fa parte della visione Ambition 2030 dell'azienda, che mira a guidare l'innovazione nel settore della mobilità elettrica.

La decisione di Nissan di partecipare alle stagioni dalla 13 (2026/27) alla 16 (2029/30) della Formula E, introduce l'era della tecnologia GEN4, caratterizzata da una maggiore efficienza energetica e potenza, nonché innovazioni in materia di sicurezza. La conferma di questo impegno è avvenuta durante una conferenza stampa a Tokyo, alla vigilia della prima gara di Formula E in Giappone, con la firma del documento ufficiale di registrazione come costruttore auto nel campionato.

Con 34 nuovi modelli elettrificati in arrivo tra il 2024 e il 2030, Nissan punta a un mix di veicoli elettrificati che rappresenti il 40% delle sue vendite globali entro l'anno fiscale 2026, raggiungendo il 60% entro la fine del decennio. Questi sforzi riflettono l'ambizione di Nissan di coprire tutti i segmenti di mercato con opzioni elettrificate, promuovendo una mobilità più pulita e sostenibile.

La partecipazione di Nissan in Formula E non solo dimostra il suo impegno nell'evoluzione tecnologica dei veicoli elettrici ma offre anche una piattaforma unica per testare nuove tecnologie in condizioni di gara estreme. Questo ambiente competitivo si rivela essere il laboratorio ideale per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative, che possono poi essere trasferite ai veicoli di produzione.

Le dichiarazioni di Makoto Uchida, CEO di Nissan Motor Corporation, e di Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, evidenziano l'importanza della Formula E come catalizzatore per il progresso tecnologico e per l'adozione globale della mobilità elettrica. Con la presenza di Nissan in ogni Paese del calendario di Formula E e l'ampia rete di centri di ricerca, produzione e design, l'azienda è ben posizionata per guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

L'impegno di Nissan in Formula E fino al 2030 segna un capitolo significativo nella storia del campionato e nella lotta per la sostenibilità ambientale. Con la promessa di emozioni e spettacolo, oltre a contribuire agli obiettivi di elettrificazione, Nissan e Formula E continuano a lavorare insieme per un mondo migliore, dimostrando che la passione per il motorsport può andare di pari passo con la responsabilità ambientale.