Formula E: Nissan pronta per la stagione 11 con Rowland e Nato a San Paolo

Il Nissan Formula E Team è pronto a tornare in pista per l’apertura della stagione 11 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

La competizione, che si svolgerà questo fine settimana a San Paolo, segna l’inizio dell’era GEN3 Evo e vede protagonisti Oliver Rowland e Norman Nato, i piloti del team.

San Paolo ospita per la terza volta la Formula E, con il circuito disegnato presso il celebre sambodromo di Anhembi. Il tracciato di 2,93 chilometri, caratterizzato da 11 curve e tre lunghi rettilinei, promette spettacolo, grazie alle numerose opportunità di sorpasso nelle curve 1, 4 e 7.

Un Ritorno Carico di Ambizioni

Oliver Rowland arriva a San Paolo forte delle sue prestazioni nella stagione precedente, che ha visto il pilota britannico conquistare sette podi, tra cui due vittorie memorabili a Misano e Londra. "Abbiamo lavorato duramente nei test pre-stagionali a Madrid per ottimizzare la vettura, soprattutto per affrontare al meglio le diverse condizioni delle gomme," ha spiegato Rowland. "San Paolo non è la pista dove mi esprimo al meglio, ma sono fiducioso di poter ottenere un buon risultato qualificandoci meglio rispetto alla scorsa edizione."

Accanto a Rowland, Norman Nato è pronto a sfruttare la nuova stagione per mostrare il proprio valore. "Il circuito brasiliano è molto impegnativo, ma anche affascinante," ha dichiarato il pilota francese. "Abbiamo lavorato intensamente per adattare il set-up della vettura e affinare le strategie. Non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo."

Strategia e Innovazione Tecnologica

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha sottolineato l’importanza del Brasile per Nissan: "San Paolo rappresenta un mercato chiave per la nostra azienda, e siamo entusiasti di iniziare qui una nuova stagione. I test con la GEN3 Evo ci hanno fornito dati preziosi, soprattutto riguardo i nuovi pneumatici e il sistema di trazione integrale. Il circuito offrirà una sfida emozionante, ma siamo pronti a dare il meglio."

Sérgio Sette Câmara, pilota di riserva e brasiliano, ha espresso entusiasmo per l’apertura del campionato nel suo paese d’origine: "San Paolo è una location speciale, con un pubblico caloroso e appassionato di motorsport. Oli ha fatto un lavoro straordinario lo scorso anno e spero che il team possa ripetersi. Non vedo l’ora di supportare la squadra nel mio nuovo ruolo."

Nissan in Brasile: Una Storia di Successo

Presente in Brasile da 24 anni, Nissan ha recentemente annunciato un investimento di 2,8 miliardi di real brasiliani per la produzione di nuovi SUV nel paese, in linea con il piano globale Ambition 2030. Questo rafforza l’impegno dell’azienda non solo nel motorsport, ma anche nello sviluppo del mercato automobilistico locale.

L'attività in pista inizierà venerdì con la prima sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche di sabato mattina e dalla gara nel pomeriggio. Nissan punta a replicare i successi della stagione 10, portando avanti la propria missione di innovazione e sostenibilità.