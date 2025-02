Nissan Formula E Team pronto al debutto del Pit Boost al Jeddah E-Prix

Il Nissan Formula E Team è pronto per un nuovo entusiasmante appuntamento nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2024/25 con il debutto del Jeddah E-Prix,

una tappa inedita per la serie completamente elettrica. Dopo il successo a Città del Messico con Oliver Rowland, il team giapponese mira a consolidare il proprio posizionamento con un’altra prestazione di rilievo.

Novità strategiche: debutta il Pit Boost

Il primo round della doppia gara in Arabia Saudita segnerà l’introduzione del Pit Boost, una novità assoluta in Formula E. I piloti potranno beneficiare di un aumento del 10% dell’energia disponibile (3,85 kWh) grazie a una ricarica ultra-rapida da 600 kW in 30 secondi nella corsia dei box. Questa innovazione porterà nuove strategie in gara e potrebbe rivelarsi un elemento decisivo per il risultato finale.

Jeddah Corniche Circuit: un tracciato veloce e spettacolare

Per la prima volta, la Formula E farà tappa a Gedda, sulla costa del Mar Rosso. Il circuito cittadino, lungo 3,001 km con 19 curve, promette spettacolo grazie a un layout veloce con diverse opportunità di sorpasso, in particolare alle curve 1, 8 e 12. La gara si disputerà in notturna, aggiungendo un ulteriore fascino all’evento.

Minì in pista nelle FP0, Rowland e Nato pronti alla sfida

A dare il via alle attività in pista sarà il giovane Gabriele Minì, impegnato nelle FP0 di giovedì. Il 19enne italiano, che nel 2024 correrà in Formula 2, ha già testato la monoposto Nissan nel Rookie Test di Berlino, e avrà l’occasione di fornire dati preziosi al team.

I piloti titolari, Oliver Rowland e Norman Nato, si preparano a un weekend intenso. Rowland, reduce dalla vittoria in Messico, punta a consolidare la sua posizione di vertice in campionato. Nato, determinato a ottenere un risultato importante, sottolinea l’importanza di un’ottima qualifica per poter sfruttare al meglio le caratteristiche della vettura.

Electromin nuovo partner per l’E-Prix di casa

In occasione del Jeddah E-Prix, le Nissan e-4ORCE 05 presenteranno un branding speciale grazie al nuovo partner Electromin, azienda leader nelle soluzioni di mobilità elettrica in Medio Oriente. Il marchio sarà visibile sull’halo, sull’ala anteriore e sui caricabatterie del Pit Boost del team, oltre che sulla tuta del capo meccanico.

Programma del weekend

Giovedì 15 febbraio: FP0 con Gabriele Minì – ore 18:00 (UTC+3)

Venerdì 16 febbraio: Qualifiche ore 15:20 | Gara 1 ore 20:00

Sabato 17 febbraio: Qualifiche ore 15:20 | Gara 2 ore 20:00

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E: “Dopo la vittoria in Messico siamo ancora più determinati. Il Pit Boost aggiungerà una nuova variabile strategica, rendendo il weekend ancora più entusiasmante.”

Oliver Rowland, pilota Nissan Formula E Team: “Abbiamo un’ottima sensazione dopo il successo in Messico. Il Jeddah Corniche Circuit è velocissimo e dovremo adattarci rapidamente per ottenere un altro grande risultato.”

Norman Nato, pilota Nissan Formula E Team: “La nostra macchina ha dimostrato di essere competitiva. Il Pit Boost sarà una sfida nuova per tutti, ma se ci qualifichiamo bene, possiamo essere protagonisti.”

Con l’introduzione del Pit Boost, un tracciato inedito e l’entusiasmo della prima gara notturna in Arabia Saudita, il Nissan Formula E Team è pronto a dare spettacolo al Jeddah E-Prix 2024.