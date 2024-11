Nissan Formula E Team: un nuovo simulatore Dynisma per la stagione 2024/25

Il Nissan Formula E Team ha annunciato una partnership con Dynisma Ltd., leader mondiale nella tecnologia dei simulatori, per la fornitura di un simulatore Dynisma DMG-1 personalizzato.

Questa innovazione tecnologica supporterà la squadra durante la preparazione per il Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2024/25, segnando un passo fondamentale verso la competitività nella nuova era GEN4.

Un Passo Avanti con Dynisma DMG-1

Il nuovo simulatore consentirà al team di ottimizzare il lavoro ingegneristico e affinare le performance dei piloti in un contesto sempre più limitato di test in pista. Secondo Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team:

"Il simulatore è cruciale per qualsiasi team di Formula E. Dynisma è leader mondiale nel settore, e la nostra collaborazione rappresenta un passo decisivo per restare competitivi. Con il nostro impegno fino al 2030, continuiamo a investire in soluzioni all’avanguardia."

Grazie alla personalizzazione del hardware e del software, il Dynisma DMG-1 sarà adattato alle esigenze specifiche del Nissan Formula E Team, offrendo una simulazione estremamente realistica e riducendo al minimo la latenza.

Un Supporto Strategico per i Piloti e gli Ingegneri

Il simulatore rappresenta una risorsa essenziale per i piloti Oliver Rowland e Sacha Fenestraz, che potranno prepararsi al meglio per ogni circuito. Dorian Boisdron, Team Director, ha dichiarato:

"Il simulatore non è solo uno strumento di allenamento per i piloti, ma anche un supporto cruciale per la progettazione e l’ottimizzazione tecnica delle vetture prima dei weekend di gara."

Anche Cristina Mañas Fernández, Head of Performance and Simulation, ha sottolineato l'importanza della tecnologia simulativa:

"Con il simulatore Driver-In-The-Loop, riusciamo a colmare i limiti di tempo in pista, migliorando le configurazioni delle vetture e ottimizzando le performance."

Dynisma: Tecnologia di Simulazione ai Massimi Livelli

Il CEO di Dynisma Ltd., Ashley Warne, ha evidenziato la missione dell’azienda:

"Creare simulatori con la massima larghezza di banda e minima latenza. Siamo entusiasti di collaborare con Nissan Formula E, una realtà che rappresenta l’avanguardia della mobilità elettrica."

Il Dynisma DMG-1 permetterà al team di simulare le dinamiche di gara in modo estremamente preciso, fornendo configurazioni avanzate per affrontare al meglio i circuiti e la crescente competitività del campionato.

Nissan Formula E: Innovazione e Competitività fino al 2030

Dal suo debutto nella stagione 2018/19, Nissan è l'unico costruttore giapponese impegnato in Formula E. La squadra ha recentemente trasferito la sua sede operativa a Parigi, un passo strategico che, insieme all’introduzione del nuovo simulatore, rafforza l’impegno della casa nipponica verso il motorsport elettrico.

Con un focus sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica, Nissan punta a trasferire l’esperienza maturata in pista direttamente nei suoi veicoli elettrici di produzione, contribuendo alla neutralità carbonica entro il 2050.

Con il nuovo simulatore Dynisma DMG-1, il Nissan Formula E Team si prepara ad affrontare le sfide della nuova era GEN4, riaffermando il proprio ruolo di protagonista nel campionato mondiale ABB FIA Formula E.