Nuova partnership strategica tra  BWT e Alpine F1 Team

Alpine F1 Team e BWT, uno dei principali leader mondiali delle soluzioni di trattamento dell’acqua, sono lieti di annunciare una partnership strategica a lungo termine.

BWT diventa, pertanto, title sponsor del team che, dalla stagione 2022, si chiamerà BWT Alpine F1 Team.

Alpine si è impegnata ad utilizzare l’iconico rosa di BWT per rafforzare il suo messaggio a favore dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale nel mondo, basandosi sia sulla piattaforma mondiale della Formula 1 che su quella dell’industria automotive. Questo colore è simbolo della missione di BWT che si prefigge lo scopo di “cambiare il mondo, sorso dopo sorso” e renderlo migliore giorno dopo giorno tramite il concetto di Bottle Free Zone.

Per Alpine, si tratta di un passo importante, data la sua volontà di battersi per il Campionato entro le prime cento gare di questa nuova era del regolamento. Fin dall’esordio nella disciplina nel 2021, quello di Alpine si è dimostrato un team dinamico e agile, in grado di stare in prima linea e sorprendere su pista e non solo. La scuderia si è anche ripromessa di sfruttare le piattaforme uniche della Formula 1 e dell’industria automotive per evidenziare importanti temi sociali.

Leader delle soluzioni di trattamento dell’acqua sul mercato europeo, BWT — Best Water Technology — si prefigge lo scopo di fornire acqua di qualità perfetta per tutti gli usi, in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che provenga direttamente dal rubinetto, da distributori d’acqua o da filtri. Grazie alle tecnologie innovative e brevettate di BWT, l’acqua locale viene filtrata e, al contempo, arricchita di minerali e preziosi oligoelementi come magnesio, zinco e silicati. Questo procedimento consente di risparmiare tempo ed energia per il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento delle bottiglie d’acqua.

Alpine F1 Team e BWT si impegnano anche a lavorare insieme per analizzare l’impatto che hanno sul pianeta e ridurre considerevolmente la carbon footprint nei rispettivi settori di attività. Eliminare il consumo di plastica monouso è solo la prima fase di questo processo.

Cédric Journel, Direttore Vendite e Marketing di Alpinem : Siamo lieti di annunciare che BWT sarà il title sponsor di Alpine F1 Team per i prossimi anni. I programmi di sviluppo sostenibile di Alpine e BWT sono perfettamente in linea per eliminare il consumo di plastica monouso. Siamo contenti di unire le nostre forze per convincere tante persone nel mondo, i nostri collaboratori, partner, clienti e fan a ridurre i rifiuti plastici. Nel frattempo, ci avvarremo dell’incredibile piattaforma mondiale offerta dalla F1 per sostenere BWT nella sua lotta contro la distribuzione iniqua di acqua potabile pulita, sicura e sana.

Lutz Hübner, Direttore Marketing di BWT Siamo orgogliosi di entrare a far parte di BWT Alpine F1 Team come title sponsor. Grazie alle nostre tecnologie esclusive e brevettate per il trattamento dell’acqua e al pubblico mondiale di Alpine, potremo “cambiare il mondo, sorso dopo sorso”. La prima fase consisterà nel creare zone BWT Bottle Free in tutte le sedi Alpine e nei Gran Premi. L’unione delle nostre forze per incrementare la sensibilizzazione e lottare per lo sviluppo sostenibile costituisce un allineamento perfetto per BWT e Alpine. Da oltre vent’anni, BWT investe anche nello sviluppo di membrane per la futura economia a idrogeno. Siamo quindi uno dei principali fornitori mondiali di membrane per la produzione di idrogeno verde e membrane per celle a combustibile, il convertitore energetico del XXI secolo. Con i nostri nuovi partner, contribuiremo a gare senza emissioni e alla mobilità elettrica sostenibile grazie alle celle a combustibile.