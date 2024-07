Opel Corsa Rally Electric, pronta a elettrizzare il Rallye Weiz

Il Rallye Weiz in Austria si prepara a ospitare, il 12 e 13 luglio, un'entusiasmante tappa dell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe", la prima coppa rally monomarca elettrica al mondo.

La competizione, che si terrà nella suggestiva regione della Stiria orientale, prevede un totale di 13 prove speciali su 152 chilometri. Questo evento, molto apprezzato sia dagli appassionati che dai concorrenti, non lontano da Graz, offre prove speciali impegnative, un fantastico scenario naturale e una folla di spettatori molto suggestiva e impressionante.

Il pilota austriaco Luca Pröglhöf, grazie alla sua seconda vittoria stagionale al Rallye Vosges Grand-Est in Francia, guida attualmente la classifica generale con 23 punti di vantaggio sul suo rivale più vicino, il francese Anthony Rott. Pröglhöf è consapevole che il suo vantaggio non è garantito: "Mancano ancora cinque rally, ognuno con un massimo di 35 punti da raggiungere, e la pressione competitiva ai vertici dell'ADAC Opel Electric Rally Cup è alta. Per mantenere la testa devi essere completamente concentrato e al limite per tutto il tempo. Qualsiasi errore può porre fine al tuo rally e darti un risultato pari a zero. Io e la mia copilota Christina Ettel non vediamo l'ora che arrivi il nostro rally di casa, dove ci aspettano molti ospiti e amici. Ma lo affronteremo nell'abitacolo proprio come qualsiasi altro rally".

La competizione sarà serrata anche grazie alla partecipazione di altri piloti di alto livello. Il francese Anthony Rott, l'ungherese Bendegúz Hangodi, attualmente terzo in classifica, e la francese Emma Chalvin, la migliore donna della squadra elettrica finora, saranno tutti presenti. Chalvin, con la sua costanza e basso tasso di errore, rappresenta sempre una minaccia per i primi posti.

Tra gli altri concorrenti, lo spagnolo Alex Español tornerà a gareggiare dopo aver saltato il Rallye Vosges Grand-Est per problemi di programmazione, e il tedesco Christian Lemke cercherà di riscattare la sfortuna incontrata in Francia. Due piloti ospiti si uniranno alla gara di Weiz. Matthias Walkner, uno dei piloti di motocross e fuoristrada di maggior successo al mondo, vincitore della classifica motociclistica del Rally Dakar 2018, parteciperà come ospite con la Opel Corsa Rally Electric, accompagnato dal copilota Thomas Haider. Reiner Kuhn, noto giornalista di sport motoristici ed esperto di rally, gareggerà con la seconda Vip car insieme alla navigatrice austriaca Ilka Minor.

La prima tappa del rally inizierà venerdì con cinque prove speciali a partire dalle 13:45, seguite dall'inizio del parco chiuso alle 20:40. Sabato mattina, la ripartenza è prevista per le 7:50, con altre otto tappe fino all'arrivo a Weiz intorno alle 19. Questo evento promette spettacolo e adrenalina, con i partecipanti che dovranno affrontare percorsi impegnativi immersi in paesaggi mozzafiato.

La Opel Corsa Rally Electric, con il suo motore da 100 kW (136 CV), rappresenta una delle principali attrazioni del rally. Questa vettura combina prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente, mostrando come le auto elettriche possano competere ai massimi livelli nel motorsport. La presenza di piloti di fama internazionale e la partecipazione di ospiti illustri come Walkner e Kuhn aggiungono ulteriore interesse a questa competizione, che si annuncia avvincente e ricca di colpi di scena.

L'ADAC Opel Electric Rally Cup continua a dimostrare l'importanza e il potenziale delle competizioni elettriche nel panorama dei rally, promuovendo una mobilità sostenibile senza rinunciare alla spettacolarità e alla competitività che caratterizzano questo sport. Gli appassionati e gli spettatori presenti al Rallye Weiz avranno l'opportunità di vivere da vicino l'emozione di una gara unica nel suo genere, che coniuga innovazione tecnologica e passione per il motorsport.