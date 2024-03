Rally Il Ciocco 2024: avvio spettacolare per il campionato Italiano

Il Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco si appresta a vivere un avvio di stagione scintillante con il 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, evento in calendario per il 15 e 16 marzo.

Una competizione che si annuncia ricca di emozioni, con un parterre de roi composto da 109 adesioni, tra cui oltre trentacinque Rally2, la categoria regina del rallismo.

Un Evento al Centro del Rallismo

Il Rally Il Ciocco si conferma punto di riferimento nel panorama rallistico, non solo italiano ma anche internazionale. Valerio Barsella, alla guida dell'organizzazione, evidenzia l'importanza di un evento che coinvolge l'intera provincia di Lucca, celebrando il connubio perfetto tra sport e territorio.

Protagonisti di Calibro Internazionale

Andrea Crugnola, tre volte campione italiano, è pronto a difendere il suo titolo contro avversari del calibro di Giandomenico Basso, al debutto con la nuova Toyota GR Yaris Rally2. Non mancheranno veterani come Paolo Andreucci, a caccia di una nuova vittoria sulle strade di casa.

Il Confronto tra Costruttori si Accende

Il Rally Il Ciocco sarà teatro di una sfida entusiasmante tra i principali costruttori. Toyota entra in lizza affiancandosi a marchi storici come Citroen, Skoda, Hyundai e Volkswagen, pronti a dar vita a una competizione senza esclusioni di colpi.

Attese e Novità del Campionato

La nuova Qualifying Stage introdotta quest'anno promette di aumentare il livello di sfida, permettendo ai piloti di stabilire l'ordine di partenza attraverso una prova di qualifica. Un'innovazione che aggiunge ulteriore suspense all'evento.

Percorso e Programma

Il rally prenderà il via da Lucca per poi snodarsi attraverso le strade caratteristiche della Garfagnana e della Valle del Serchio, con un totale di 11 prove speciali. Il cuore dell'evento sarà la Tenuta Il Ciocco, con la speciale Spettacolo trasmessa in diretta TV, consolidando la tradizione di un rally che sa sempre come rinnovarsi.

Con un elenco iscritti di prim'ordine, novità tecniche e un percorso che promette spettacolo, il 47° Rally Il Ciocco si appresta a essere una delle edizioni più memorabili, confermando il suo status di evento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori. Un inizio di stagione all'insegna dell'adrenalina per il Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco.