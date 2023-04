Renault Clio Rally3, pronta alla sfida del mondiale WRC

Svelata a gennaio, al termine di un intenso programma di sviluppo con collaudi per circa 5.000 chilometri, Clio Rally3

è comparsa per la prima volta come zero car durante il Rally Terre des Causses, prova di apertura del Campionato francese Rally Terra.

Il nuovo modello ha suscitato curiosità, entusiasmo e tanto interesse da parte di concorrenti, appassionati e osservatori della disciplina. Tre settimane dopo questa grande anteprima, l’ultima versione sportiva della quinta generazione di Renault Clio è giunta al termine del processo di omologazione presso gli organi dirigenti del motorsport internazionale. Da oggi, Clio Rally3 può quindi presentarsi alla partenza di tutta una serie di rally che vanno dalle prove locali alle manche del Campionato Mondiale Rally.