WRC, Al Rally d’Estonia avvio positivo per la Citroen C3 R5 di Ostberg

Dopo quasi sei mesi di stop per il Coronavirus è finalmente ripartito il mondiale rally con una gara che non era in calendario. Sulle inedite strade sterrate dell’Estonia sono arrivate subito buone notizie per la Citroen. Mads Ostberg e Torstein Eriksen hanno portato la loro C3 R5 in sesta posizione assoluta, prima per quanto riguarda la categoria WRC-2.

Al vertice della classifica troviamo invece Esapekka Lappi su Ford Fiesta, in realtà non particolarmente soddisfatto della sua performance. Secondo a pari merito l’asso della Toyota Sébastien Ogier, immediatamente a suo agio al volante della Yaris, quindi il compagno di squadra e campione in carica Ott Tänak, risultato il migliore nello shakedown. Quarto provvisorio Craig Breen su Hyundai, staccato di soli 4 decimi malgrado un piccolo errore in fase di partenza, quindi Elfyn Evans su Toyota. Settimo Kalle Rovanpera, pure lui su Yaris, in leggera difficoltà per le caratteristiche sprint della speciale di Tartu di appena 1,28 km, seguito dal collega di marca Takamoto Katsuta.

Nono lo svedese Pontus Tidemand su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Chiude la top 10 Jari Huttunen su i20 R5, leader tra le WRC-3. Soltanto undicesimo Teemu Suninen su Fiesta a precedere la Hyundai di un deludente Thierry Neuville, a 1”5 dalla vetta e già preoccupato per il prosieguo del weekend.

Da segnalare la tredicesima piazza di Oliver Solberg su Volkswagen Polo Gti R5 a 1”6 da Lappi.

Classifica Rally d’Estonia dopo la PS1:

1 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:00.1

4 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:00.4

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:00.6

6 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +00:01.2

7 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:01.4

8 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +00:01.4

9 Tidemand Pontus/ Barth Patrik Škoda Fabia Rally2 Evo +00:01.4

10 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +00:01.5ù

RMmedia