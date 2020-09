WRC, Rally d’Estonia, Ostberg scivola fuori dalla top 10

Una volta cominciata la gara vera in Estonia Mads Ostberg e Torstein Eriksen non sono riusciti a mantenere le premesse di venerdì sera. Protagonisti di una foratura lungo la PS4 i norvegesi su C3 R5 si sono dovuti accontentare della 14esima piazza provvisoria assoluta e della seconda tra le WRC-2, beffati dalla i20 R5 di Ole-Christian Veiby, ma ciò nonostante contenti dei progressi fatti a livello di set-up.

A comandare a sei speciali dalla fine Ott Tänak, il migliore nelle PS 3,4 e 8. Dietro di lui, staccato di 11” il compagno di Hyundai Craig Breen, primo negli stage 9 e 10, ma non esente da qualche intoppo tecnico. Terzo l’asso della Toyota Sébastien Ogier, al top nei tratti cronometrati 5 e 7, malgrado in quest’ultimo sia arrivato con la ruota fuori dal cerchio. Quarto posto per il team-mate del transalpino Kalle Rovanpera, alle prese con una gomma bucata e scarso grip, a precedere altre due Yaris, quella di Elfyn Evans, pure lui rallentato da una foratura, e quella di Takamoto Katsuta, non sempre perfetto nella guida.

Settima a 1’41 la Ford Fiesta di Esapekka Lappi, abbastanza sconsolato a fine giornata per l’incapacità di migliorare l’assetto dell’auto. Non meno in difficoltà il suo collega di marca Teemu Suninen, staccato di 1’50.

Nono un ottimo Pierre-Louis Loubet su i20, quindi la Fiesta di Gus Greensmith, in testacoda ad inizio dell’ultima prova di questo sabato.

Tra le WRC-3 svetta Oliver Solberg su Volkswagen Polo GTi R5.

Da segnalare il ko della Hyundai di Thierry Neuville, uscito in una curva veloce nella PS7.

Classifica Rally d’Estonia dopo la PS 11:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:11.7

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:28.7

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:34.9

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:36.8

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:01.9

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +01:41.7

8 Suninen Teemu/ Lehtinen JarmoFord Fiesta WRC +01:50.9

9 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +02:15.2

10 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +03:03.1

RM media