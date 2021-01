WRC, Rally di Montecarlo, Citroen continua a dominare nel WRC3

L’interruzione della settima speciale del Rally di Montecarlo a causa dell’uscita, innocua, del francese della Hyundai Pierre Louis Loubet, fino ad allora in top 10, ha costretto gli organizzatori ad attendere il rientro progressivo dei piloti in assistenza, prima di poter stilare l’ordine definitivo della tappa. Nel WRC3 confermata la supremazia Citroen con la C3 Rally 2 di Yohan Rossel – Benoit Fulcrand davanti a quelle di Yoann Bonato – Benjamin Boulloud e Nicolas Ciamin- Yannicke Roche, rispettivamente, al 14°, 15° e 16° posto assoluto.

Bene anche la C3 di Eric Camilli - François-Xavier Buresi nel WRC2. Malgrado un errore nella PS6, l’equipaggio francese ha recuperato fino alla terza piazza di categoria ed è attualmente 11° complessivo.

A comandare il gruppo grazie ad un ritmo costante e allo scratch ottenuto nella sesta speciale Elfyn Evans su Toyota davanti al compagno di squadra Sébastien Ogier, staccato di 7”4. Il sette volte iridato è stato il grande protagonista della seconda giornata di gara avendo firmato le PS 3,4,5 e 7, ma una foratura lungo il sesto tratto gli ha fatto perdere la testa della classifica provvisoria.

Terzo a 25”3 Ott Tänak su Hyundai. L’estone, dapprima alle prese con noie al motore e in seguito vittima di un brivido, ha perso terreno sul duo al vertice e ora è insidiato da un Kalle Rovanperä su Yaris non perfetto e penalizzato di 10” dai commissari per essersi presentato in ritardo ad un controllo orario.

Quinto a 59”1 Thierry Neuville su Hyundai. Il belga, ancora in fase di conoscenza con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, è stato autore di due testacoda nella PS 5. Sesto a 1’49 un deluso Dani Sordo su i20, a precedere la Skoda Fabia Rally 2 EVO del leader del WRC2 Andreas Mikkelsen.

Ottavo a 4’05 Takamoto Katsuta su Yaris, quindi in nona posizione a 4”37 Adrien Fourmaux su Ford Fiesta R5 MkII e decimo Gus Greensmith su Ford Fiesta WRC Plus, rallentato dalla scarsa fiducia e da qualche problema di interfono.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS7:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:07.4

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:25.3

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:53.1

5 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:59.1

6 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +01:49.6

7 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +03:50.8

8 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +04:05.0

9 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII +04:37.9

10 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +05:10.8

(RM Media)