WRC, Rally di Montecarlo, Dopo 2 PS Citroen domina nel WRC3

Le prime due speciali del Rally di Montecarlo hanno sorriso alla Citroen almeno per quanto riguarda la classe WRC3. La C3 Rally 2 di Yohan Rossel – Benoit Fulcrand ha avuto la meglio su quelle di Nicolas Ciamin- Yannicke Roche e Yoann Bonato – Benjamin Boulloud, rispettivamente al 14°, 16° e 17° posto assoluto.

Nel WRC2 Eric Camilli – François-Xavier Buresi, pure loro su C3 hanno chiuso in 15esima piazza complessiva e quinti nella serie cadetta.

A comandare il gruppo la Hyundai di Ott Tänak,autore di entrambi gli scratch malgrado noie ai tergicristalli e al motore, due volte in stallo in avvicinamento della PS2. Staccato di 3”3 il giovanissimo Kalle Rovanperä, subito a suo agio al volante della Yaris, e di 8”5 il compagno di squadra alla Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans, in crisi di aderenza.

Quarto a 16” Thierry Neuville su i20, al debutto con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, seguito dal sette volte iridato Sébastien Ogier su Toyota, in ansia per i freni mal funzionanti. Sesto a 42” Dani Sordo disturbato da alcuni rumori anomali sulla sua i20, quindi a 1’20 la vettura gemella di Pierre-Louis Loubet, attento a non prendere troppi rischi.

Ottava a 1’18 la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Andreas Mikkelsen, al top tra le WRC2, a precedere la Ford Fiesta R5 MkII del francese Adrien Fourmaux e la Fiesta WRC Plus di uno scontento Gus Greensmith, piuttosto seccato dalla mancanza di grip.

Da segnalare lo spettacolare e fortunatamente innocuo incidente occorso durante la PS1 al finnico della M-Sport Teemu Suninen. Malgrado il cappottamento in un dirupo l’equipaggio è uscito illeso.

Classifica Rally di Montecarlo dopo 2 PS:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:03.3

3 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:08.5

4 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:16.0

5 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:16.9

6 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:42.7

7 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +01:07.8

8 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +01:18.3

9 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII +01:27.2

10 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +01:30

(RM Media)