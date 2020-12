WRC, Rally di Monza, la C3 R5 di Ostberg passa al comando tra le WRC2

Tra alti e bassi, ma con sensazioni migliori rispetto a venerdì, Mads Ostberg e Torstein Eriksen su C3 R5 hanno concluso la seconda giornata di gara al Rally di Monza al nono posto assoluto, al primo tra le WRC2. Meno positiva finora la corsa di Yohan Rossel e Benoit Fulcrand. Il duo Citroen impegnato nel WRC3, è quarantacinquesimo complessivo e dodicesimo di categoria.

A dettare il passo Sébastien Ogier, autore dello scratch nella PS7. Il francese della Toyota Gazoo Racing ha approfittato del traumatico ko del compagno di squadra Elfyn Evans, che dopo un’uscita non è più riuscito a ripartire complice un fondo scivoloso come ghiaccio. Da questo punto di vista il gallese, che ormai vede le chance iridate ridotte al lumicino, non è stato l’unico a farsi trarre in inganno dal mix di pioggia, neve e fango. Nel corso dello stage 10 sono stati costretti al ritiro sia Gus Greensmith su Ford Fiesta, sia Ole-Christian Veiby. Tra l’altro la i20 del norvegese, essendosi fermata in traiettoria, ha obbligato gli organizzatori a interrompere in anticipo la speciale. In seconda posizione Dani Sordo su Hyundai, risultato il migliore nelle PS 8 e 13, seguito il campione in carica Ott Tänak su Toyota.

Quarta la Ford Fiesta di Esapekka Lappi, irritato per indicazioni non precise dei suoi “ouvreur” sulle condizioni del fondo, quindi la Toyota di Kalle Rovenperä a 1’10. Sesto e sempre più leader tra le WRC3 un ottimo Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO, a precedere le vetture gemelle del figlio d’arte Oliver Solberg e del finlandese Jari Huttunen. Decima la Skoda di Emil Lindholm.

Soltanto venticinquesimo Takamoto Katsuta su Yaris, il più veloce nella PS10, ma piuttosto falloso nelle prove successive. Da segnalare il miglior crono nella PS11 di Umberto Scandola su Hyundai NG i20, la cancellazione della speciale 12 a causa della troppa neve sul percorso e il ritiro definitivo di Thierry Neuville per preservare la sua Hyundai.

Classifica Rally di Monza dopo la PS13:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:17.8

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:22.1

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +00:38.2

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:10.1

6 Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Škoda Fabia Rally2 Evo +03:20.6

7 Solberg Oliver/ Johnston Aaron Škoda Fabia Rally2 Evo +03:34.9

8 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +04:08.9

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +04:39.0

10 Lindholm Emil/ Korhonen Mikael Škoda Fabia Rally2 Evo +05:06.6

RM Media