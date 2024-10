Nicolas Lapierre è il nuovo Direttore Sportivo di Alpine Endurance Team

Dopo una brillante carriera come pilota, Nicolas Lapierre è stato nominato Direttore Sportivo dell’Alpine Endurance Team,

confermando il forte legame che ha costruito con il team negli ultimi anni. Lapierre, che ha recentemente contribuito allo sviluppo della nuova A424, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo ruolo che lo vedrà supportare il team dall'altro lato del pit wall.

“Alpine ha sempre dimostrato grande fiducia nei miei confronti, soprattutto dandomi la possibilità di sviluppare l’A424 e di guidarla nella sua prima stagione,” ha dichiarato Lapierre. “Dopo aver deciso di concludere la mia carriera da pilota professionista, sono felice di poter continuare con il team in questo nuovo ruolo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione dei piloti e del team tecnico, con l'obiettivo di raggiungere insieme i prossimi traguardi.”

Una scelta di continuità per Alpine

La decisione di nominare Nicolas Lapierre come Direttore Sportivo è stata accolta con entusiasmo anche dai vertici del team. Philippe Sinault, Team Principal dell’Alpine Endurance Team, ha sottolineato come questa scelta rispecchi un percorso di crescita condiviso: “Sono molto contento che Nicolas abbia accettato questo ruolo. Abbiamo vinto tante gare insieme, conosciamo a fondo le nostre dinamiche e la fiducia reciproca è uno dei nostri punti di forza. La nomina di Nicolas è una naturale continuità del nostro percorso, e sono impaziente di vederlo contribuire allo sviluppo del team.”

Il nuovo ruolo di Lapierre permetterà ad Alpine di continuare la sua crescita nel mondo dell’Endurance, consolidando i successi già ottenuti e puntando a nuovi traguardi.

Il contributo di Lapierre allo sviluppo della A424

Fin dal suo debutto, Nicolas Lapierre è stato uno dei protagonisti principali del progetto A424, l'auto con cui Alpine punta a confermarsi nelle competizioni Endurance. Bruno Famin, Vicepresidente Motorsports di Alpine Racing, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Lapierre nello sviluppo del veicolo: “Nicolas è stato il primo a guidare l’A424 e ha contribuito in modo significativo al suo sviluppo. Il podio ottenuto al Fuji è il risultato del suo impegno e del lavoro di tutto il team. Non solo è stato un grande pilota, ma ha anche acquisito competenze fondamentali che saranno essenziali per il suo nuovo ruolo da Direttore Sportivo.”

Il passaggio di Lapierre al nuovo ruolo segna un'importante evoluzione per Alpine, che potrà contare sulla sua esperienza per migliorare le prestazioni in pista e fuori.

La nuova sfida di Lapierre

Con la nomina di Nicolas Lapierre come Direttore Sportivo, Alpine si prepara a consolidare la sua posizione nell'Endurance. Grazie all'esperienza accumulata dal pilota sia al volante che nel lavoro tecnico, il team potrà continuare a sviluppare le proprie capacità, puntando sempre più in alto. Lapierre rappresenta un elemento chiave per la crescita di Alpine, che potrà contare su una figura di grande spessore per i progetti futuri.

La carriera di Nicolas Lapierre come pilota professionista si conclude così in bellezza, con una transizione naturale verso un ruolo che lo vedrà protagonista nel successo di Alpine Endurance Team nei prossimi anni.