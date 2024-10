Nissan Ariya NISMO: design sportivo e prestazioni elevate a partire da 65.850€

Giovedì 17 ottobre si aprono i preordini per la nuova Nissan Ariya NISMO, un modello che fonde l'eredità sportiva del marchio NISMO

con la tecnologia avanzata della piattaforma elettrica di Nissan. Ariya NISMO, disponibile con prezzi a partire da 65.850€, promette prestazioni superiori e un design audace ispirato al mondo delle competizioni. I primi 250 clienti che sceglieranno il colore esclusivo Stealth Gray, un’iconica tonalità NISMO, riceveranno un anno di ricarica pubblica gratuita con Nissan Charge.

Ariya NISMO è stata progettata per offrire un'esperienza di guida più dinamica e precisa rispetto alla versione standard. Il sistema di trazione integrale e-4ORCE 4WD è stato ulteriormente perfezionato per garantire una distribuzione ottimale della coppia sulle quattro ruote, migliorando il controllo e la stabilità anche nelle condizioni più difficili. Questo si traduce in una guida più reattiva, con uno sterzo diretto e un comfort di bordo superiore.

Le migliorie apportate all’aerodinamica e all'assetto includono un doppio diffusore posteriore e deflettori ispirati alla Formula E, che ottimizzano i flussi d’aria intorno al veicolo, aumentando la deportanza e riducendo la resistenza aerodinamica. Le sospensioni dinamiche, riviste con nuove molle e ammortizzatori, contribuiscono a mantenere il telaio bilanciato per un’esperienza di guida sportiva ma confortevole.

Gli interni, completamente ridisegnati, sono realizzati con materiali di alta qualità e dettagli raffinati come le cuciture rosse sul volante e gli accenti tipici NISMO. I sedili sportivi offrono il massimo supporto per una guida performante, mentre l’illuminazione interna ANDON contribuisce a creare un'atmosfera unica. Il logo NISMO appare su diverse parti dell'auto, sottolineando il carattere sportivo e distintivo del modello.

Ariya NISMO sarà disponibile in quattro colori, incluso il nuovo NISMO Stealth Grey con tetto nero, tutti impreziositi da un bordo rosso che conferisce un ulteriore tocco di personalità. Le prime consegne sono previste per gennaio 2025, segnando l’arrivo di un nuovo capitolo per il brand NISMO e la mobilità elettrica sportiva di Nissan.

È possibile preordinane la vettura presso i concessionari Nissan, con prezzi a partire da 65.850€ e prime consegne a gennaio 2025.