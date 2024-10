Nissan e-POWER: superata la soglia di 1,5 milioni di veicoli prodotti

Nissan ha raggiunto un nuovo e importante traguardo nella sua strategia di mobilità sostenibile, superando 1,5 milioni di veicoli prodotti con propulsore e-POWER.

Questa tecnologia, introdotta per la prima volta sul mercato giapponese nel 2016, ha consolidato la posizione dell’azienda come leader nell'innovazione automobilistica. A oggi, i veicoli e-POWER sono venduti in 68 mercati globali, con un riscontro estremamente positivo da parte dei consumatori.

La tecnologia e-POWER: unica nel suo genere

Il sistema e-POWER è esclusivo di Nissan e combina un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura con un motore termico che funge da generatore per produrre energia. Questo permette di ottenere un’accelerazione fluida e progressiva, tipica dei veicoli elettrici, senza la necessità di ricariche alla spina. L'approccio innovativo offre quindi i vantaggi della guida elettrica, ma con la semplicità di rifornimento del motore a benzina.

Espansione globale e successo di mercato

Dopo il lancio iniziale sulla Nissan Note, la tecnologia e-POWER è stata adottata su modelli come il crossover Kicks, l'X-Trail e il minivan Serena. Durante l'anno fiscale 2023, il 42,6% dei veicoli venduti in Giappone da Nissan era dotato di e-POWER, a dimostrazione della crescente popolarità di questa soluzione.

L'espansione non si è fermata al Giappone: la tecnologia e-POWER è stata introdotta in Cina nel 2021 e ha recentemente fatto il suo debutto in Europa nell'estate del 2022, dove è stata implementata sui modelli Qashqai e X-Trail. In Europa, il sistema e-POWER ha raccolto l'attenzione di oltre 100.000 clienti, di cui 20.000 solo in Italia, dove il 60% dei Qashqai venduti a privati è dotato di questo propulsore.

Un ponte verso la mobilità sostenibile

La tecnologia e-POWER è pensata come una soluzione di transizione ideale per i guidatori che vogliono beneficiare dell’esperienza di guida elettrica senza rinunciare alla praticità del rifornimento a benzina. Grazie alla possibilità di percorrere oltre 1.000 chilometri con un pieno, e-POWER rappresenta un'opzione efficiente e versatile che unisce bassi consumi, silenziosità e una guida piacevole.

Nissan ha in programma di espandere ulteriormente l'adozione di questa tecnologia, con il lancio previsto negli Stati Uniti e in Canada entro la fine dell'anno fiscale 2026. L’obiettivo è continuare a rendere accessibili i benefici della guida elettrica in un mercato globale in rapida evoluzione verso la sostenibilità.