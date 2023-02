Nissan e Iberdrola siglano un accordo per promuovere la mobilità sostenibile

Nissan e Iberdrola siglano un accordo di partnership per la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

In virtù di tale accordo, Nissan propone a chi acquista LEAF, Ariya - il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan - o Townstar EV - il veicolo commerciale compatto ideale per le attività commerciali cittadine e le consegne dell’ultimo miglio - il pacchetto Smart Mobility all inclusive di Iberdrola, che comprende una stazione di ricarica elettrica Wallbox Pulsar Plus e l’installazione del dispositivo.

La Wallbox Pulsar Plus è dotata di una tecnologia d’avanguardia per ottimizzare le prestazioni di ricarica domestica e può essere integrata con l’accessorio opzionale Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici. Inoltre, tramite un’app dedicata, è possibile gestire gli accessi, programmare la ricarica, monitorare il consumo energetico e visualizzare la cronologia della ricarica.

La nuova partnership ha un ampio perimetro che va oltre le soluzioni per la mobilità. Infatti, i clienti che acquistano un Nissan EV e aggiungono il pacchetto Smart Mobility accedono a un mondo di vantaggi Iberdrola, che vanno da sconti in bolletta a scontistiche ad hoc su prodotti Smart Solutions. Il dettaglio delle offerte e le modalità per accedervi sono disponibili presso la rete di concessionarie Nissan.

Una collaborazione che si fonda su valori e obiettivi comuni

Marco Toro, Presidente e Amministratore di Nissan Italia, ha dichiarato: “Nissan amplia l’offerta ai propri clienti EV con un pacchetto di prodotti e servizi a 360 gradi, che comprende il sistema di ricarica, sconti sulla bolletta energetica e su altri prodotti. In Iberdrola abbiamo trovato un partner che, come noi, mette sempre il cliente al centro e fa della sostenibilità un pilastro strategico. Grazie a questa nuova partnership, i nostri clienti possono avere un’esperienza d’acquisto più ampia e conveniente, che unisce soluzioni per la mobilità elettrica e vantaggi economici nella fornitura di energia e servizi correlati.”

“Ci impegniamo quotidianamente per accelerare la transizione ecologica nei Paesi nei quali operiamo. Sviluppare la nostra offerta Smart Mobility, rendendola sempre più accessibile ai clienti, è parte di tale strategia. Con Nissan abbiamo così stretto una partnership che rafforza la nostra missione verso un futuro sempre più sostenibile”, ha dichiarato Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola. “Le nostre Wallbox sono stazioni a parete create per ricaricare rapidamente e in sicurezza l’auto elettrica. Un prodotto innovativo che si accompagna all’app Smart Mobility Home, attraverso cui gestire la ricarica direttamente da smartphone, per una user experience sempre più soddisfacente”.