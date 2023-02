Caso Cospito, alta tensione a Milano e Roma per i cortei degli anarchici

Caso Cospito, la tensione è alta a Milano e Roma per i cortei degli anarchici

Alcuni anarchici sono arrivati dalla Svizzera per unirsi al folto gruppo per sostenere la protesta Alfredo Cospito. I cortei annunciati nella giornata di ieri (3 febbraio), nelle prime ore di questo pomeriggio (4 febbraio), hanno iniziato a sfilare e a invadere le città di Roma, Milano e fuori dal carcere di Opera, dove è detenuto l'anarchico.

Caso Cospito, la manifestazione ad Opera: sputi e insulti alle forze di Polizia

Il gruppo di manifestanti, oltre a lanciare qualche fumogeno e qualche sasso, ha tambureggiato con pezzi di ferro sulla rete esterna al camminamento di ronda che delimita il penitenziario. Dai manifestanti sono poi partiti insulti e sputi verso le forze di polizia. Dal corteo, che si sta snodando nei campi attorno al carcere, anche slogan come "Galere e Cpr non non ne vogliamo più, colpo su colpo le tireremo giù". In contemporanea sta andando avanti il presidio davanti all'ingresso principale di Opera.

Caso Cospito, i manifestanti al corteo di Roma: "Fuori tutti dal 41 bis"

Al coro di "fuori tutti dal 41 bis" alcune centinaia di persone sono partite in corteo a Roma da piazza Vittorio, dove finora si è svolto il sit-in in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito. Gli stessi manifestanti hanno annunciato di essere diretti nel quadrante est della città, verso i quartieri popolari di Roma. Al corteo, durante il quale sono stati accesi fumogeni neri o bianchi e sventolata qualche bandiera rossa o nera, anche alcuni cartelli contro il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, il vicepresidente del Copasir Donzelli e i giornalisti.