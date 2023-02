Annalisa Chirico: "Cospito-Donzelli? Caso paradosso, pensiamo al contenuto"

Annalisa Chirico ad Affari, il nuovo graffio della giornalista

Il nuovo graffio di Annalisa Chirico colpisce chi alimenta la polemica sul caso Donzelli-Delmastro-Cospito. Più che parlare della presunta “sgrammaticatura” istituzionale con la rivelazione di contenuti segreti in Parlamento, bisognerebbe invece entrare nel merito della vicenda. Contro il 41bis non ci sono solo anarchici e sostenitori di Cospito, ma anche boss mafiosi con i quali alcuni parlamentari hanno dialogato, sebbene eseguendo un loro compito tipico. Per questo motivo non bisogna credere alla distrazione di massa, bensì occuparci della sicurezza di uno Stato che non deve cedere ai ricatti e trattare con i terroristi.

Annalisa Chirico ad Affari: guarda il VIDEO del commento