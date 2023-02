McDonald’s, riparte il welfare sociale “Sempre Aperti a Donare”

Gli scatti d'Affari

McDonald’s Salerno e Potenza, torna l’iniziativa “Sempre Aperti a Donare”: 4.500 pasti caldi per le fasce sociali più fragili

“Obiettivo 4.500 pasti caldi per le fasce sociali più fragili”: si amplia nelle province di Salerno e Potenza l’iniziativa di solidarietà “Sempre aperti a donare”, promossa da McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Saranno 400 i pasti caldi donati a settimana ad alcune strutture caritative del territorio, che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Campania Onlus. A Salerno e Potenza si rafforza, così, il welfare sociale di prossimità teso a sostenere le comunità e a contrastare le povertà, in una rete virtuosa tra McDonald’s, istituzioni e associazioni no profit del terzo settore.

“Un trend in crescita”, esordisce Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza. “Il primo anno, nel 2020, abbiamo distribuito 3.500 pasti, lo scorso anno abbiamo raggiunto e superato i 4 mila. L’obiettivo per l’edizione 2023 è di 4.500 pasti caldi da distribuire. Stiamo perfezionando l’iniziativa, aggregando ulteriori associazioni con cui a breve intraprenderemo un dialogo, condiviso con Banco Alimentare Campania”.

I ristoranti McDonald’s di Mercatello (Salerno) in Via Trento, di Salerno in Via Roma, di Potenza in Viale del Basento e di Battipaglia, sono attivi già da alcuni giorni nel progetto. Un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti, che si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta di Potenza, all’Associazione L’Abbraccio di Salerno e all’Associazione Filotea di Salerno, a cui si aggiungeranno ulteriori associazioni in via di definizione.